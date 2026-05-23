Javier Calvo y Javier Ambrossi ganan el premio a la Mejor dirección en el Festival de Cannes por La bola negra

La bola negra, la película escrita, dirigida y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, y que cuenta con la participación de Atresmedia, ha marcado un nuevo hito en el cine español al ganar el premio a la Mejor dirección en el Festival de Cannes, tras ser recibida el pasado jueves por el público con una ovación que duró 20 minutos y ser aclamada por la crítica española e internacional. El galardón ha sido exaequo con el director de Fatherland, Paweł Pawlikowski.

Javier Calvo: "Nunca me imaginé estar aquí con este premio. Los otros directores son increíbles. Somos fans de este festival. Nosotros hemos aprendido mucho al hacer esta película y espero que lo hagan también muchas generaciones. Nunca me imaginé estar aquí con este premio para aprender de vuestras voces. Lo comparto con Almodóvar y Sorogoyen. Esta película habla de la importancia del arte, del otro. El arte nos hace ser mejores y cambiar por dentro. Solo quiero que cada generación, la bola sea más pequeña y que el arte y el cine ayuden cada vez más a esto".

Javier Ambrossi: "Muchas gracias al festival y a este jurado extraordinario. Esto va mucho más allá de lo que podía imaginar en mi vida. Cuando empecé a trabajar, me pregunté muchas veces si estaba honrando a los que me precedieron. Y al dirigir esta película me di cuenta de que la única forma de honrar a las personas LGTBIQ+ que nos precedieron era haciendo posible que se les recordara. Esperamos que las siguientes generaciones tengan más libertad como mínimo. Esto lo supone todo. Gracias a este equipo extraordinario".

La bola negra llegará a los cines españoles el 2 de octubre de 2026 de la mano de Elástica. Es una producción de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia. Goodfellas se encargará de las ventas internacionales.

Sinopsis

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026