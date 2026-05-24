Los españoles que hicieron historia en el Festival de Cannes: de Buñuel y Almodóvar a Javier Calvo y Javier Ambrossi

Javier Ambrossi y Javier Calvo se unieron este sábado a cineastas de la talla de Luis Buñuel y Pedro Almodóvar, quienes, al igual que ellos, han ganado el Premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes.

Javier Ambrossi y Javier Calvo en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes | Getty Images

Ellos lo ganaron por La bola negra, una película que surgió a partir de una obra inacabada de Federico García Lorca. Y de esta forma se unen al largo listado de españoles que han inscrito su nombre en el palmarés de Cannes.

Hasta ahora, solo un español ha conquistado la Palma de Oro: Luis Buñuel, que la ganó en 1961 por Viridiana. Su estreno fue prohibido por la censura, pese a tratarse de la primera película que el cineasta de Calanda rodaba en España tras la Guerra Civil.

Luis Buñuel como miembro del jurado en la 7 edición del Festival de Cannes | Gtres

Buñuel ya había ganado anteriormente el premio a mejor dirección por Los olvidados, en 1951 y el Premio Internacional por Nazarín en 1959, ambas producciones mexicanas.

Pero los premios para el cine español en Cannes empezaron antes. El primero llegó en 1953 por una de las obras esenciales de la cinematografía española, Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García Berlanga, que recibió reconocimientos como el ya inexistente Premio Internacional del Buen Humor o el de Mención especial por el guion.

En aquella edición, Flamenco, de Edgar Neville, obtuvo además el premio Homenaje, un galardón que ya ha desaparecido del palmarés del festival.

El siguiente reconocimiento llegó en 1955, ya con la actual estructura del festival y la Palma de Oro como máximo galardón, cuando Pablito Calvo recibió una mención especial por Marcelino, pan y vino, de Ladislao Vajda.

En 1961, el año de la Palma de Oro para Buñuel, el granadino José Valdelomar recibió el premio de la técnica por el cortometraje Fuego en Castilla.

Carlos Saura, uno de los directores habituales de Cannes, sobre todo en las décadas de los 70 y 80, ganó el Premio Especial del Jurado por Cría cuervos, película que este año se ha podido ver, restaurada, por su 50 aniversario.

Ana Torrent, Geraldine Chaplin y Carlos Saura en el Festival de Cannes de 1976 | Getty Images

Ese año el galardón a mejor actor fue para José Luis Gómez, por La familia de Pascual Duarte, de Ricardo Franco. Mismo reconocimiento que se llevó Fernando Rey en 1977 por Elisa, vida mía, de Saura.

Y repitieron premio en 1984, Paco Rabal y Alfredo Landa, ex aequo, por Los santos inocentes, la adaptación de la novela de Miguel Delibes que dirigió Mario Camus.

Francisco Rabal, Nathalie Baye y Alfredo Landa en Cannes en 1984 | Getty Images

Víctor Erice fue otros de los españoles que triunfaron en Cannes con su documental El sol del membrillo, que obtuvo dos importantes galardones en la sección oficial en 1992: el Premio del Jurado y el Premio FIPRESCI, concedido por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica.

Antes de acabar el siglo, el cine español volviera a brillar en el festival, de la mano de Pedro Almodóvar, que deslumbró con Todo sobre mi madre en la edición de 1999, donde consiguió el Premio del Jurado y el de dirección.

Pedro Almodóvar, mejor director en el Festival de Cannes de 1999 | Getty Images

De nuevo un filme de Almodóvar, Volver, triunfó en Cannes, en 2006 y de nuevo con dos galardones. Mejor guion para el cineasta manchego y el de mejor actriz para todas las intérpretes de la película: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo y Chus Lampreave.

Blanca Portillo, Lola Dueñas, Penélope Cruz, Pedro Almodóvar, Carmen Maura y Yohanna Cobo durante la ceremonia de clausura del Festival de Cannes de 2006 | Gtres

Cuatro año más tarde, en 2010, fue Javier Bardem el que salió victorioso, con el premio a mejor actor por su trabajo en Biutiful, de Alejandro González Iñárritu, un reconocimiento compartido con el italiano Elio Germano (La nostra vita).

Javier Bardem, Mejor actor en el Festival de Cannes 2010 | Gtres

También los cortometrajes españoles han triunfado en Cannes, como fue el caso de Timecode, de Juanjo Giménez, que se llevó la Palma de Oro de 2016 al mejor corto.

En 2019 otro ejemplo de la buena dirección de actores de Almodóvar: Antonio Banderas fue considerado el mejor actor de esa edición por su trabajo en Dolor y Gloria.

Antonio Banderas, mejor actor en el Festival de Cannes de 2019 | Gtres

Y el último galardón español hasta ahora había sido el Premio del Jurado para Sirat, de Oliver Laxe, obtenido el año pasado.