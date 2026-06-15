Anna Faris revela qué le ayudó a superar su divorcio de Chris Pratt: "Me salvó en muchos sentidos"

Aunque han pasado casi diez años desde el final de su matrimonio con Chris Pratt, Anna Faris sigue recordando aquella etapa como uno de los momentos más complicados de su vida. La actriz ha echado la vista atrás en una entrevista y ha explicado qué encontró para seguir adelante cuando todo parecía venirse abajo.

Tras ocho años de matrimonio y un divorcio que acaparó titulares en todo el mundo, Faris reconoce que tuvo que aprender a convivir con la exposición pública en uno de los periodos más delicados de su vida.

"Estaba triste. Triste", reconoce en una entrevista a Variety. "Siempre he pensado que tengo una buena base y suficiente determinación. También he intentado que Hollywood no influya demasiado en mi vida. Pero llevo 26 años moviéndome en este mundo y sería ingenuo pensar que no me ha marcado. Pero, joder. El escrutinio".

Mientras muchos actores se refugian en nuevos proyectos para pasar página, Faris encontró apoyo en un lugar inesperado: Unqualified, el podcast que presentó entre 2015 y 2023 y que terminó convirtiéndose en una pieza fundamental durante aquellos años.

"Tengo suerte de que en ese momento tenía mi podcast", explicó. "Nació de mi amor por la radio hablada. Pensaba que lo escucharían cuatro personas y que sería una pequeña comunidad secreta. Necesitaba algo fuera de Hollywood que me permitiera conectar con la gente".

El programa mezclaba entrevistas con famosos y consultas de oyentes que buscaban consejo sobre relaciones, trabajo o problemas personales. Esa necesidad de hablar con desconocidos y crear vínculos, asegura, siempre ha formado parte de su personalidad.

"Solía hacer algo cuando subía a los telesillas en las estaciones de esquí. Si estaba con alguien que no conocía, le preguntaba: '¿Te apetece tener una conversación muy intensa de diez minutos conmigo? Puedes responder cualquier pregunta que quieras'. Después llegaban preguntas como: '¿Cuándo te enamoraste por primera vez?', revela. "Siempre he sentido una necesidad constante de conectar con otras personas".

A pesar de la libertad que le daba el formato, Faris asegura que nunca convirtió el programa en un espacio para exponer todos los detalles de su vida privada.

"No compartí demasiado sobre mi vida personal en el podcast, pero siempre sentí que podía hacerlo si lo necesitaba", recuerda. "Me ayudó muchísimo durante aquella época. También me hizo pensar que podría ser feliz escribiendo, porque siempre me ha encantado. Incluso llegué a plantearme que podría dedicarme a ello. Era como una especie de jubilación".

Sin embargo, ahora la actriz asegura que atraviesa uno de los momentos más gratificantes de su carrera y que sigue sintiendo el cariño del público por algunos de sus trabajos más populares.

"Ahora siento que tengo más oportunidades que nunca", afirma. "Estoy absolutamente desbordada de gratitud. Cuando la gente me ve suele sonreír y decirme: 'Me encanta Una conejita en el campus' o 'Me encanta Scary Movie'. A veces incluso me cuentan que una de mis películas ayudó a alguien de su familia a pasar por un momento difícil".