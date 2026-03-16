Oscar 2026: Una batallas tras otra de Paul Thomas Anderson gana a Sinners, la película más nominada de la historia

Una batallas tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, se coronó este domingo como la más galardonada de la 98 edición de los Oscar, con seis premios, entre ellos el de mejor película y mejor dirección. Puedes consultar aquí todos los ganadores.

La comedia dramática también se llevó los apartados de mejor guión adaptado, escrito por Anderson, mejor actor secundario (Sean Penn), mejor edición y mejor casting, una categoría que este fue el primer año que se entregó.

La cinta sigue la historia de Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, un antiguo revolucionario de izquierdas que tendrá que salvar a su hija de las garras de un supremacista blanco (Penn).

La película era la segunda con más nominaciones (13) en esta edición de los Oscar, por detrás de Sinners, que obtuvo el mayor número con 16, pero que se quedo con solo cuatro premios, a mejor actor (Michael B. Jordan), guion original, fotografía (Autumn Durald, la primera mujer en hacerse con este galardón) y banda sonora.

Michael B. Jordan, Oscar Mejor Actor 2026 por Sinners | Reuters

Con tres se quedó el Frankenstein de Guillermo del Toro: diseño de vestuario, maquillaje y peluquería y diseño de producción, y con dos el fenómeno de animación del año, Las guerras K-Pop, que se llevó los de mejor cinta de animación y mejor canción, para Golden.

La irlandesa Jessie Buckley cumplió los pronóstico y ganó el Oscar a mejor actriz por su interpretación de Agnes, la mujer de Shakespeare en Hamnet, de Chloe Zhao.

Jessie Buckley, Oscar Mejor Actriz por Hamnet | Reuters

Mientras que Amy Madigan dio la sorpresa al ganar el premio secundario por Weapons.

Amy Madigan, Oscar Mejo Actriz de Reparto por Weapons | Reuters

Y en el apartado internacional, la noruega Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, venció a la española Sirat y a la brasileña El agente secreto.

Pero el gran vencedor de la noche fue Anderson y su comedia dramática que lidia con la inmigración, un tema muy actual en Estados Unidos, y con el supremacismo blanco.

Paul Anderson tras ganar el Oscar por Una batalla tras otra | Reuters

El director ha descrito el filme como "una exploración" de la familia, la paternidad y la lucha de un padre soltero por darlo todo por su hija.

En su discurso de aceptación a mejor guión adaptado, Anderson dedicó la victoria a sus hijos, afirmando que escribió la película como una disculpa hacia ellos por "el desastre" dejado por las generaciones anteriores.