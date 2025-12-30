Las grandes estrellas que han muerto en 2025: Verónica Echegui, David Lynch y otros artistas que nos han dejado este año

Los recientes fallecimientos de intérpretes como Brigitte Bardot o Héctor Alterio nos recuerdan que este 2025 ha sido un año aciago en cuanto a despedidas. Son muchas las estrellas que se han apagado a lo largo de estos doce meses, a las cuales queremos recordar hoy y despedirnos de ellas de nuevo.

Brigitte Bardot

Brigitte Bardot | Getty Images

La francesa Brigitte Bardot fallecía estos días a los 91 años. Fue conocida como icono sexual de los años 50 y 60, protagonizando cintas como Y Dios creó a la mujer, pero también de la Nouvelle Vague francesa, participando en otras como Le Mépris de Jean-Luc Godard. Se retiró de la interpretación en 1973, convirtiéndose en activista por los derechos de los animales. Sin embargo, en los últimos años ha sido criticada por su discurso racista y en contra del #MeToo.

Héctor Alterio

Héctor Alterio en 2024 | Gtres

A sus 93 años, el argentino Héctor Alterio siguió trabajando como actor en teatro hasta este mismo año, demostrando su pasión por el oficio hasta el final. Será recordado por El hijo de la novia, El mirón, La tregua o Cría cuervos, además de La historia oficial, primera cinta argentina en conseguir el Oscar a la Mejor película extranjera a Argentina, en el año 1986.

Rob Reiner

Rob Reiner y Michele Singer | Gtres

Otra muerte reciente, esta de alto impacto, fue la de Rob Reiner, actor y director de clásicos del cine como Cuenta conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry conoció a Sally, Misery y Algunos hombres buenos. Fue asesinado en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, Michelle, mientras que su hijo Nick Reiner ha sido acusado de asesinato.

David Lynch

David Lynch | EFE

Una de las despedidas más tristes de este 2025 fue la del genio David Lynch, a los 78 años, autor de cintas como Mulholland Drive, Terciopelo azul, Dune o El hombre elefante y, por supuesto, la serie Twin Peaks. No se olvidará su imaginación sin límites ni sus trasgresiones para cambiar la historia del cine.

Gene Hackman

Gene Hackman posa durante la 60 edición de los Premios Globo de Oro | Reuters

Dos veces ganador del Oscar (una por el thriller The French Connection de William Friedkin y otra por el western Unforgiven de Clint Eastwood), Gene Hackman fallecía a los 95 años, siendo su adiós bastante triste. Tanto su cuerpo como el de su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados en su casa de Santa Fe; ella había muerto días antes a los 65 años por una enfermedad pulmonar y luego él por problemas cardíacos.

Cary-Hiroyuki Tagawa

Cary-Hiroyuki Tagawa | Cordon Press

El que fuera el eunuco Chang en El último emperador de Bernardo Bertolucci, Cary-Hiroyuki Tagawa, murió este año a los 75 años. El actor japonés-estadounidense también era conocido por sus papeles en películas y series como Mortal Kombat, Licencia para matar o The Man in the High Castle.

Diane Ladd

Diane Ladd y Laura Dern | Gtres

Nominada tres veces al Oscar, por sus papeles en Alicia ya no vive aquí, Corazón salvaje y El precio de la ambición, la actriz Diane Ladd falleció este 2025 a los 83 años de edad. Era, además, madre de la también actriz Laura Dern.

Verónica Echegui

Verónica Echegui | Gtres

Con solo 42 años fallecía la actriz Verónica Echegui, a causa de un cáncer. Una de las mejores actrices españolas de su generación, destacó en película como Yo soy la Juani o Explota, explota, además de ganar el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción con Tótem Loba, que ella dirigió. Sus dos últimos trabajos fueron las series A muerte y Ciudad de sombras.

Eusebio Poncela

El actor Eusebio Poncela | EFE

Y también a causa de un cáncer falleció, a los 79 años, el actor Eusebio Poncela, recordado por dos intervenciones en películas de Pedro Almodóvar, como fueron Matador y La ley del deseo, pero también por otros trabajos como Intacto, por el que fue nominado al Goya. Este año le vimos en la serie Matices.

Robert Redford

Robert Redford | Cordon Press

Estrella del celuloide y fundador del Festival de Cine de Sundance, Robert Redford fallecía este año a los 89. Su carrera se dilató por más de 50 años, llena de clásicos como Todos los hombres del presidente, Memorias de África, Los tres días del cóndor, El golpe, Leones por corderos o Descalzos en el parque, entre muchos otros. Ganó el Oscar como director por su debut en el largometraje, Ordinary People. Su última aparición en pantalla fue un corto cameo en la serie Dark Winds, de la que era productor.

Mariano Ozores

Mariano Ozores durante la presentación de su libro | EFE

A los 98 años tocó decir adiós a Mariano Ozores, conocido actor (y también director) de muchísimas comedias españolas, como Los bingueros, Operación Mata-Hari, ¡Cómo está el servicio! o Dos chicas de revista. También dirigió La hora incógnita, una interesante cinta de ciencia ficción que no encontró a su público. Recibió el Goya de Honor en 2016.

Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg | Cordon Press

La actriz Michelle Trachtenberg falleció con solo 39 años, debido a complicaciones de la diabetes mellitus. Inició su carrera muy joven en la serie de Nickelodeon Las aventuras de Pete y Pete, pero la fama le llegaría después con otros proyectos televisivos como Buffy, Cazavampiros o Gossip Girl.

2025 ha dejado a su paso momentos memorables en la industria del cine. Sin embargo, todas estas despedidas han ensombrecido el año, apagando la luz de tantas personas que hicieron del mundo un lugar mejor.