La temporada 2 de 'Euphoria' trajo consigo una serie de polémicas entre las que destacan la presunta mala relación que había en el set entre Barbie Ferreira y Sam Levinson, los continuos cambios de guion o las polémicas escenas de desnudos que tuvieron que ser reducidas.

Una de las actrices que se manifestaron en su contra fue Sydney Sweeney. La intérprete de Cassie dijo a The Independent que le pidió al creador de la serie que pasaran por alto estas escenas: "Hay momentos en los que se suponía que Cassie no tenía camiseta y le decía a Sam: 'Realmente no creo que eso sea necesario aquí'. Él me respondía 'Está bien, no lo necesitamos'. Nunca sentí que Sam me hubiera empujado o estuviera tratando de incluir una escena de desnudo. Cuando yo no quería hacerlo, él no me obligaba".

Sus palabras no atacaron al director, incluso defendieron su honradez, pero las redes sociales se inundaron de comentarios negativos hacia él. Por ello, la actriz se ha vuelto a referir a ello en una entrevista con Teen Vogue.

"Nunca le pedí que eliminara ninguna escena. Se tergiversó y se convirtió en algo completamente distinto, y yo estaba como: 'Oh, Dios mío'", aseguró. "Lo dije más por lo respetuoso que es Sam y lo increíble que es como director que nunca me obligaría a hacer algo con lo que no me sintiera cómoda", le defendió.

"Creo que es importante para la historia y el personaje", aseguró la actriz de 24 años sobre los desnudos de Cassie. "Hay un propósito por lo que está pasando ese personaje", argumentó. "Todos nos desnudamos en la vida real. Mostramos la vida de este personaje y lo que está pasando. El cuerpo de Cassie es una forma diferente de comunicación para ella", recordó la estrella.

'Euphoria': Zendaya, Barbie Ferreira y Sam Levinson | Getty

Otras intérpretes de la serie como Minka Kelly, quien da vida a la mujer que contrata a Maddy para que haga de canguro de su hijo, defendió en esta misma línea a Sam Levinson. En una entrevista dijo que originalmente se iba a desnudar en frente de Maddy, pero no se sintió cómoda:

"Dije: 'Me encantaría hacer esta escena, pero creo que podemos mantener mi vestido puesto'. Él dijo, '¡Vale!' Ni siquiera dudó. Y filmó una escena hermosa y obtuvo exactamente lo que quería".

También actores masculinos como Jacob Elordi apuntaron en esta dirección alabando la figura de la coordinadora sexual de la serie. Así, Eric Dane afirmó: "Todo tiene un propósito. Y siempre que tenga un propósito en el contexto de la historia, entonces creo que es útil".

Seguro que te interesa:

Sydney Sweeney ('Euphoria') cambia radicalmente de look entre rumores de compromiso