Tom Holland reacciona a las nefastas críticas de su nueva serie y aclara el motivo del descanso en su carrera

Tom Holland saltó a la fama en 2017 con 'SpiderMan: Homecoming', donde se convirtió en una estrella de Hollywood y conoció a su pareja, Zendaya, a quien la conquistó con esta habilidad oculta. Desde entonces el actor ha grabado dos películas más de SpiderMan y se ha embarcado en nuevos proyectos.

El ultimo de ellos es 'The Crowded Room' la nueva serie para Apple TV+ que protagoniza junto a Amanda Seyfried ('Mamma Mia!') y Emmy Rossum ('Shameless'). Puedes ver el tráiler en el vídeo de arriba.

En este thriller policiaco Holland interpreta a Danny Sullivan, un asesino en serie que sufría un trastorno de identidad y que fue detenido en el verano de 1979 por su implicación en un tiroteo en el Rockefeller Center de Nueva York.

El actor compaginó las tareas de actor y productor y en una entrevista exclusiva para 'Extra' aseguró que hacer malabarismos con ambas responsabilidades mientras interpretaba a un personaje con una intensa lucha por su salud mental no fue fácil. Además, de revelar que sufrió un colapso grabando la serie:

"Fue un momento muy difícil. Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca había experimentado antes, y además de eso, ser un productor que lidia con los problemas cotidianos que surgen con cualquier set de filmación agregó ese nivel adicional de presión", dijo el actor.

Tom Holland rodando 'The Crowded Room' | Gtres

Tom Holland anunciaba hace unos meses que sentía que necesitaba un descanso para poder alejarse de la interpretación por un tiempo. La serie se estrenó el 9 de junio y las críticas no han sido muy positivas. Después de estos comentarios se ha dicho que el británico podría haber tomado la decisión de aparcar su carrera por este motivo pero el intérprete ha querido matizar su decisión en su visita a 'Live With Kelly and Mark'.

"Es muy gracioso. Obviamente, 'The Crowded Room' se estrenó. No tuvimos críticas muy favorables", explica Holland. "Así que la prensa dijo que me había tomado un año sabáticopor culpa de las críticas. Pero ya llevo ocho meses de descanso. He estado descansando en casa, en Londres, yendo a grandes premios, jugando al golf...".

Holland dejó atrás esas críticas de la serie y quiso elogiar a sus seguidores. "Quiero dar las gracias a mis fans y a la gente que ha visto la serie porque estamos en el 94% en Rotten Tomatoes", dijo. "Me siento muy agradecido de tener una comunidad tan maravillosa de personas que me apoyan y están ahí para mí así que me siento honrado y realmente emocionado de que salga el resto de la serie".

Actualmente, 'The Crowded Room' cuenta con una puntuación del 89% de los fans en Rotten Tomatoes pero con puntuación mucho más baja del 31% por parte de los expertos y incluso la crítica de cine de la revista 'Variety' calificó la serie de "desafortunadamente vacía".

"No soy ajeno al trabajo duro", dijo Holland. "He vivido según la idea de que el trabajo duro es un buen trabajo. Pero la serie me rompió. Llegó un momento en el que necesitaba un descanso, desaparecí y me fui una semana a México, pasé un tiempo en la playa y me relajé. Ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es resultado de lo difícil que ha sido esta serie. Estoy ansioso por ver los resultados. Siento que nuestro duro trabajo no fue en vano", aseguró el actor a la revista.