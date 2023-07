Tom Holland confiesa lo "afortunado" que es de tener a Zendaya y qué les ha unido más: "Vale su peso en oro"

Tom Holland y Zendaya son una de las parejas más queridas y admiradas de Hollywood. Los actores se conocieron en el set de 'SpiderNan: Homecoming' en 2017, pero no fue hasta 2021 cuando se hizo pública su relación cuando salieron a la luz unas fotografías de ellos besándose dentro de un coche.

Ambos se animan y se apoyan hasta en los momentos más duros, como los que ha vivido Holland con el rodaje de su última serie, 'The Crowded Room', por la que ha decidido tomarse un descanso en su carrera.

Tom Holland y Zendaya | Getty

Desde el inicio de su relación, Holland y Zendaya siempre se han mantenido muy discretos. Durante una entrevista para 'The Hollywood Reporter' el actor afirmó que "son dos personas muy ocupadas" y prefieren mantener su vida personal en su propia intimidad. "Nuestra relación es algo de lo que somos increíblemente protectores y queremos mantener lo más sagrado posible. No creemos que se lo debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras", confesó.

A pesar de la privacidad en su relación, la pareja no duda en demostrar su amor en cada entrevista que concede relatando como se conocieron, presumiendo de un anillo con las iniciales del otro, e, incluso, compartiendo las habilidades de carpintería con las que Holland conquistó a Zendaya, como puedes ver en el vídeo.

Tom Holland y Zendaya | Getty Images

En esta ocasión, el actor ha vuelto a declarar lo enamorado que está de la actriz de 'Euphoria' en el podcast 'Wondery Smartless' presentado por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett. "Tengo suerte de tener a alguien como Zendaya en mi vida. Es interesante estar en una relación romántica con alguien que está en el mismo barco que tú", ha afirmado. "Puedes compartir tus experiencias y todo ese tipo de cosas, y eso vale su peso en oro".

Hace tan solo un mes, el actor confesó para 'BuzzFeed' que Zendaya era su amor platónico en la infancia, pero que no fue el carisma lo que la conquistó. "Estoy feliz y enamorado, así que no necesito carisma. No tengo carisma en absoluto; tengo carisma limitado. Necesito que te enamores de mí, de verdad, para que funcione", admitió.

"Probablemente hacer una película juntos definitivamente ayuda cuando los personajes se enamoran; puedes desdibujar un poco las líneas", bromeó el actor de SpiderMan.

Zendaya y Tom Holland en 'Spider-Man' | Gtres

El actor también ha compartido que Zendaya es su compañera de memes. "Ella me envía demasiados, es como, no puedo seguir el ritmo", ha afirmado. "Elimino mi Instagram durante días. Lo descargo para publicar y luego tengo que revisar mis mensajes, y tendré cientos y cientos y cientos de cosas de ella".

Dotes de carpintería, rodar tres películas juntos y, sin duda, las risas, parecen ser la clave de su relación.