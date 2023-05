Tom Holland lleva un año sobrio y habla de su salud mental y el colapso que sufrió rodando 'The Crowded Room'

Tom Holland se convirtió a raíz de ser SpiderMan en Marvelen uno de los actores más famosos de Hollywood. El británico lleva toda la vida actuando y sabe muy bien lo que es ser famoso y la cara oculta que muchas veces trae consigo el éxito.

El actor es consciente de la importancia de cuidar la salud mental y, prueba de ello, fue cuando en agosto de 2024 Holland publicaba un vídeo en su cuenta de Instagram donde explicaba que se iba a alejar de las redes sociales porque "eran muy malas" para su estado mental. Puedes verlo en el vídeo de arriba de la noticia.

En estos últimos meses Tom ha estado involucrado en el rodaje de su nueva serie para AppleTV+, 'The Crowded Room'. Ficción que le ha marcado mucho, que le ha ayudado a descubrirse en muchos aspectos y ha sido clave para ahondar en su salud mental.

En 'The Crowded Room' interpreta a Danny Sullivan, un joven que es detenido en Manhattan, en el verano de 1979, por un crimen espeluznante. Un improbable detective se ve obligado a resolver el misterio que se esconde tras él antes de que el verdadero criminal vuelva a atacar. Aquí puedes ver el cambio físico que sufrió para caracterizarse en el personaje.

"Aprender sobre la salud mental y su poder, y hablar con los psiquiatras sobre las luchas de [los personajes] Danny y Billy, ha sido algo que ha sido muy informativo para mi propia vida", confiesa el actor mientras explica que ha sido vital "reconocer desencadenantes" que le perjudicaban a nivel personal, como las redes sociales.

Además, explica que siempre ha dominado las partes más físicas de sus personajes pero en esta serie meterse en la piel de Danny Sullivan le ha marcado de una forma más trascendental: "No soy ajeno a los aspectos físicos del trabajo haciendo todo el asunto de la película de acción. Pero el aspecto mental realmente me golpeó y me tomó mucho tiempo recuperarme después, volver a la realidad", se sincera.

"Me estaba viendo en él, pero en mi vida personal", comparte. "Recuerdo tener un pequeño colapso en casa y pensar, como, 'Voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje'. Y, obviamente, estábamos a mitad de rodaje, así que decidí no hacerlo. … No se parece a nada que haya experimentado antes".