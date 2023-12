Tom Holland asegura que lleva cinco años sin pagar la factura del agua: "Pensé que era gratis"

Tom Holland comenzó a dar sus primeros pasos como actor siendo tan solo un niño sobre los escenarios de Londres. Su perseverancia, carisma y gran talento le han llevado ha convertirse en uno de los actores más queridos y admirados de Hollywood tras una versátil carrera dando vida al vecino y amigo Spiderman, al explorador Nathan Drake en Uncharted o a un asesino en serie en The Crowded Room, su último proyecto hasta la fecha antes de tomarse un descanso en su carrera.

Dicha drástica decisión ha estado motivada por el interés de Holland de centrarse en su vida personal y poder pasar más tiempo con su familia y su novia Zendaya quien, tras dos años de relación, es un gran apoyo para el actor y le es muy sincera con sus dotes interpretativas, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Sin embargo, parece que esta pausa alejado de la industria cinematográfica también le ha servido para poner un par de asuntos en orden tras descubrir que llevaba cinco años sin pagar la factura del agua porque pensaba que era "gratuita" en Inglaterra, según ha confesado durante una entrevista para The Hollywood Reporter.

"Mi año libre no ha tenido nada que ver con el trabajo, ha tenido mucho que ver con mi edad y mi crecimiento. He estado haciendo esto desde que tenía 11 años en los escenarios de Londres y no he tenido un descanso desde entonces", ha compartido Holland.

"He sido absolutamente afortunado y también he tenido mucha suerte. No lo doy por sentado. Quería pasar un tiempo en un solo lugar, estar con mi familia y amigos y organizar mi vida", se ha sincerado. "He descubierto que llevaba cinco años sin pagar mi factura del agua, pero sólo porque no sabía que tenías que hacerlo. Simplemente pensé que el agua era gratis en Inglaterra".

Tom Holland como SpiderMan | Marvel Studios

Sin duda, Holland no deja de sorprender nunca con su gran sinceridad, sentido del humor y divertidas habilidades que ha mostrado muy orgulloso públicamente en varias ocasiones y que han logrado conquistar aun más el corazón de sus fans.