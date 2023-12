La única condición de Tom Holland para volver a SpiderMan 4: "No haré otra película sólo por hacerla"

Tom Holland se convirtió en la estrella mundial que es hoy en día gracias a su papel de SpiderMan en el reboot que estrenó Marvel Studios, en alianza con Sony, en 2017 con SpiderMan: Homecoming. Un año antes, el personaje hizo su primera aparición en el UCM con Capitán América: Civil War.

Desde entonces, ha pasado casi una década y el actor, a sus 27 años, está expandiendo horizontes con proyectos como Cherry, Uncharted o la reciente The Crowded Room, por la que se ha visto obligado a retirarse de la actuación durante un tiempo.

Sin embargo, no es arriesgado decir que el de SpiderMan es el papel de su vida. Aparte de éxito profesional, en la saga también conoció a su pareja, Zendaya, cada día más cariñosos y coquetos como en su última aparición. Aún con todo ello, Holland no las tiene todas consigo para encabezar SpiderMan 4.

Zendaya y Tom Holland en 'Spider-Man' | Gtres

Tras reventar la taquilla con SpiderMan: Sin camino a casa en la épica reunión de los tres Peter Parker, junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield, al que Holland quiere de vuelta, el intérprete ha revelado en una entrevista que ya ha empezado a hablar de la secuela con Marvel Studios.

"Todo lo que puedo decir es que hemos estado participando activamente en conversaciones sobre qué aspecto podría tener una cuarta interpretación de mi personaje", ha admitido a Collider. "Si podemos o no encontrar una manera de hacer justicia al personaje es otra cosa. Me siento muy protector con SpiderMan", ha asegurado.

Tom Holland como Spiderman | Marvel

Eso sí, se ha sentido "muy, muy afortunado de haber podido trabajar en una franquicia que mejoró con cada película, que tuvo más éxito con cada película, lo que es realmente raro" y que, por ello, quiere "proteger su legado". "Así que no haré otra sólo por hacerla. Tendrá que valer la pena para el personaje", ha remarcado.

"Pero dicho esto, si podemos resolverlo, sería un tonto si no me volviera a poner el traje porque le debo todo a SpiderMan. Amo el personaje y la gente con la que trabajo. Así que, me encantaría contar otra historia, pero sólo la haré si podemos encontrar la correcta", matizó.

De hecho, anteriormente ya había hecho referencia a este debate interno que tiene declarando que una parte de él quería irse "con la frente en alto", como puedes ver en el vídeo de arriba.

La producción de SpiderMan 4 aún no está en el calendario de Marvel, pero son muchas las referencias a la secuela que se han hecho en otras cintas como en Venom 2, con Tom Hardy, o en Morbius, con Jared Leto.