Timothée Chalamet se despide de su icónica melena y se rapa la cabeza

La carrera de Timothée Chalamet va viento en popa. Quien apareciera escasos minutos en la odisea espacial de Nolan Interestellar, ahora presume de ser el héroe intergaláctico en la franquicia Dune. A sus (casi) 30 años ya ha sido nominado a un Oscar y sigue cosechando éxitos en taquilla.

Durante todos estos años, la mítica melena de pelo rizado formaba parte de un estilo inquebrantable en la filmografía de Chalamet. Un estilo que lo llevó a interpretar al mismísimo Bob Dylan, coronándose en el proceso. Sin embargo, eso acaba de cambiar.

Timothée Chalamet como Bob Dylan en A Complete Unknown | Cordon Press

El actor se prepara para su próxima película: Marty Supreme. La nueva cinta del director Josh Safdie (Diamante en bruto, Good times), esta vez sin su compañero tras las cámaras, es una comedia que adaptará la vida de un campeón de pingpong en una cinta que augura ser de todo menos convencional. Ahora bien, el rodaje hace tiempo que terminó y, en plena promo, Chalamet ha mostrado su nuevo look.

En el enigmático vídeo, que probablemente tenga el mismo estilo visual que la película, el actor se quita un casco que emula una pelota de pingpong y deja ver su peinado (o, más bien, ausencia de él). Y es que se ha rapado la cabeza, preparándose para retomar su papel como Paul Atreides en la tercera entrega de Dune.

En Dune: Messiah, el protagonista de la saga está lleno de poder y mantiene una personalidad más sobria y religiosa. Así, el hecho de despedirse de su melena es una buena manera de representar esta evolución del Lisan Al-Ghayb.

Las dudas sobre si Chalamet se había rapado o no llevan tiempo dando vueltas. Así que, en esta nueva promo, el actor ha puesto fin a todos los rumores y ya se le puede ver en redes mostrando el estilo que, al menos durante unos meses, mantendrá.

Dune: Messiah llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, compitiendo en taquilla con nada menos que Vengadores: Doomsday. ¿Será capaz Chalamet de plantar cara al regreso de Robert Downey Jr. a Marvel? ¿Viviremos un nuevo Barbenheimmer? Todavía queda más de un año para saberlo.

Por el momento, Marty Supreme aterrizará en cines el próximo 30 de enero. La última oportunidad de ver al actor con su típica melena en una película que, como bien acostumbra la productora A24, dejará a más de uno sin palabras.