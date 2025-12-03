¿Y si Bambi, Peter Pan y Winnie the Pooh fueran despiadados asesinos? Esta es la saga de terror que reinventa los dibujos de tu infancia

¿Y si Winnie the Pooh, el adorable osito, en vez de venir a darte un abrazo y compartir su miel contigo, decide que le apetece más matarte? Es lo que pensó el guionista y director Rhys Frake-Waterfield, quien no solo creó un slasher (la típica peli de terror en la que el malo va persiguiendo y matando a los protas), sino que sentó las bases de su propio universo cinematográfico basado en convertir tiernos personajes clásicos en estrellas del terror.

Él es el padre del llamado Universo de la Infancia Retorcida, un universo fílmico mucho más modesto que el de Marvel, pero que ha dado mucho de qué hablar por el curioso giro que da a las entrañables estrellas de Disney; así como por la cara dura que le han echado. Pero, ¿cómo han conseguido que no les demanden?

Pues resulta que cuando una obra cultural pasa a dominio público (en EEUU, el tiempo máximo que se pueden retener los derechos de autor son de 96 años), cualquiera puede utilizar esa obra para generar obras derivadas. Así, la empresa detrás del Universo de la Infancia Retorcida, Jagged Edge Productions, vio una oportunidad de oro cuando el libro Winnie-the-Pooh, de 1926 y obra de A. A. Milne, quedó libre de derechos.

Winnie the Pooh: Miel y sangre | Jagged Edge Productions

¡Pero ojo! Lo que quedaba libre era solo ese libro, que incluye también a personajes secundarios como Piglet, pero no los diseños de dibujo propios de Disney. Así, podían utilizar el nombre de los personajes y algunas de sus características para su propuesta de terror: con solo 50.000 dólares de presupuesto y, aunque era un poco cutre, se hizo viral y llegó a recaudar 7,7 millones de dólares en todo el mundo tras su estreno en 2023.

Se demostró así que era un jugoso negocio y al año siguiente salió la segunda parte, esta ya con medio millón de dólares de presupuesto y con una recaudación similar. De modo que en Jagged Edge Productions han decidido que la maquinaria no pare: en febrero de este 2025 estrenaron Peter Pan: Pesadilla en la Tierra de Nunca Jamás, en la que Peter Pan no es un simpático niño, sino un secuestrador que, con la ayuda de Campanilla (que tampoco es una grácil hada), ha raptado a Michael y Wendy tiene que ir a buscar a su hermano.

Y llegamos a la última parada (de momento): Bambi: La venganza. ¿Quién no se traumatizó viendo cómo mataban a la pobre madre de Bambi? Pues ahora el cervatillo vuelve convertido en una bestia con dientes que no solo se vengará del cazador de su progenitora, sino de todo humano que ose pisar su bosque. ¿Dónde verla? En cines a partir de este fin de semana.

¿Y qué vendrá después en este universo de serie B? Además de una tercera entrega de Winnie the Pooh, aún sin fecha prevista, se ha anunciado para el año que viene una película sobre Pinocho en la que James, nieto de Geppetto, llevará al mundo exterior al ingenuo muñeco y entonces este se volverá demente matando a todo lo que considere malvado. Y también para 2026 saldrá Poohniverse: Monsters Assemble, una cinta crossover que juntará a los personajes ya vistos en este universo e introducirá otros nuevos como la Bella Durmiente, Mary Poppins o el Sombrerero Loco.

BONUS: ¿Y Mickey Mouse?

Si estás pensando que recuerdas que hubo también una peli slasher de Mickey Mouse pero no la hemos nombrado, tiene una explicación. The Mouse Trap, que así se llamaba, no pertenece al Universo de la Infancia Retorcida, aunque el concepto sea el mismo, aprovechando que su primer cortometraje, Willie y el barco de vapor, de 1928, pasó a dominio público.

A pesar de que también causó mucho revuelo inicialmente, no consiguió el mismo resultado, sin siquiera recuperar la inversión en taquilla. No obstante, sus responsables no cejan en el empeño y, dicen, están trabajando en una secuela.