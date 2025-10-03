Channing Tatum advierte a los fans que van "perder la cabeza" con Vengadores: "Es como 50 veces" Deadpool Y Lobezno

El personaje de Gambito fue uno de los héroes malditos de Marvel desde su malograda aparición en X-Men Orígenes: Lobezno. Si bien por aquel entonces fue Taylor Kitsch el encargado de darle vida, durante años los fans soñaron con ver a Channing Tatum encarnando a este rey de la baraja.

A veces, los sueños se cumplen y la espera por fin tuvo su recompensa cuando se estrenó Deadpool y Lobezno. Al igual que otros personajes abandonados, como la Elektra de Jennifer Garner o el Blade de Wesley Snipes, el superhéroe hizo acto de presencia en El Vacío: un vertedero con el mismísimo logo de Fox.

Channing Tatum en Deadpool y Lobezno | Marvel Studios

Los fans enloquecieron al verlo en la versión más cercana posible a los cómics. Y, puesto que Marvel no es muy dado a ignorar a su público, incluyó a Tatum en el reparto de su próximo gran estreno. Así, Gambito será un personaje más de Vengadores: Doomsday.

Durante una entrevista, se preguntó al actor por la película y su respuesta ha subido la adrenalina entre los aficionados al UCM. Tatun comparte su propia experiencia al leer el guion: "Te aseguro que, mientras lo leía, pensaba: No, ¿qué? ¿Cómo van a hacer esto? No entiendo cómo lo van a hacer".

"No estáis preparados", continúa antes de afirmar que al público "le va a salir la cabeza por las orejas" o que incluso "va perder físicamente la cabeza". De hecho, confirma que es "como 50 veces" la escena de la tercera entrega de Deadpool.

Todavía queda más de un año para el estreno de la nueva de Vengadores, la cual tendrá que batirse en duelo en taquilla con nada menos que Dune 3. Sin embargo, pocas cintas en la historia parten de una línea de salida con un reparto tan loco como este.

No se ha confirmado si la aparición de Tatum será un cameo o si se convertirá en una de las piezas claves de la película. Sea como sea, el actor está encantado con el proyecto y no ha querido perder la oportunidad de generar expectación de cara al próximo evento cinematográfico de Marvel.