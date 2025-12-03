La mujer de Bruce Willis se quiebra tras las críticas por sacar al actor con demencia de la casa familiar: "Me ahogo al pensarlo"

Hace unos meses, Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, hizo pública una de las decisiones más duras de su vida: trasladar a su esposo a otra casa en la que pudiera recibir asistencia médica las 24 horas del día debido al avance de su enfermedad.

En aquel momento, la noticia generó una fuerte reacción en redes sociales con numerosas críticas dirigidas a la actriz y empresaria por haber separado al actor del hogar familiar.

Ahora, en una nueva confesión al recordar su decisión, Emma ha admitido el profundo impacto que le ha provocado el peso de esta situación personal y la presión social.

Durante la conferencia End Well 2025 y, entre lágrimas, Heming ha descrito cómo se siente realmente ante esta etapa de su vida: "Son decisiones difíciles. Son imposibles; me ahogo al pensarlo. No es así como imaginé nuestra vida", recogía US Magazine.

Bruce Willis y su mujer Emma Heming | Instagram @emmahemingwillis

Pese a las críticas recibidas, Emma se mantiene firme en que actuó pensando en el bienestar de toda su familia y, sobre todo, en la seguridad del propio Bruce. De forma clara y contundente, sigue defendiendo que tomó la "mejor y más segura decisión".

Según explicó, decidió hablar públicamente del tema con la intención de ser transparente, aunque era consciente del riesgo que eso implicaba: "Sabía que al ser honesta y abierta al respecto, recibiría muchas críticas".

Lejos de sentirse sola, Emma también ha destacado el respaldo incondicional que ha recibido por parte de la familia del actor.

"Porque ellos lo saben, están en ello y yo tengo esta hermosa familia unida", explicaba. "También tengo a la madre de Bruce que tiene más de 90 años. Tengo a su hermano, hermana y primos, y han sido tan cariñosos, comprensivos y no ha tenido prejuicios".