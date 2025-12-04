Kate Winslet aparece con su hijo de 21 años que es clavado a ella en su proyecto común más emotivo: "Es más bonito de lo que jamás hubiera imaginado"

Kate Winslet es una de las actrices más reconocidas de Hollywood y, a sus 50 años, ha sido nominada hasta 7 veces a los premios Oscar, ganando su única estatuilla en 2009 por The Reader. Sin embargo, no bastante con el éxito ante las cámaras, Kate ha decidido ponerse detrás de ellas para dirigir la película más especial de su carrera: Adios, June.

La cinta, de la que también es protagonista, no solo es emotiva por ser una comedia con tintes dramáticos de fondo: también es la primera película que escribe su hijo Joe Anders. El joven guionista tiene unos padres estelares en la industria, siendo hijo tanto de Kate como del director Sam Mendes. Con el cine corriendo por sus venas, Joe le presentó el guion a su madre para que lo revisara.

"He escrito un guion y sé que probablemente no es muy bueno, pero, ¿te importaría leerlo? Y si es una mierda, miénteme", relataba Winslet sobre el momento en el que su hijo le llevó las páginas de Adiós, June: "Lo leí y me pareció divertido, conmovedor, auténtico y caótico, como son las familias. Yle dije que creía de verdad que esto podría ser una película".

Kate Winslet y su hijo Joe Anders | Gtres

"No, mamá, por favor, no hagas eso. No me tienes que hacer sentir bien conmigo mismo", contestó él: "Pero no, era realmente bueno", recordaba la orgullosa madre durante una entrevista con Jimmy Kimmel.

Ahora, la película ya es una realidad y llegará a Netflix el próximo 24 de diciembre. Durante la premiere, ambos aparecieron juntos y el parecido entre los dos es indiscutible. Allí, Joe explicó cómo fue trabajar junto a su madre: "Fue increíble. Lo pasé genial y ella lo partió. Y sí, es más bonito de lo que jamás hubiera imaginado".

De igual modo, Kate ha contado qué le ha impulsado a dar el salto a la dirección. "Había pensado en dirigir durante años, ¿sabes?", comienza: "Otros directores me preguntaban que cuándo iba a dirigir". Aunque ha sido este momento el adecuado para hacerlo: "La realidad es que no podría haberlo hecho antes, porque llevo 25 años criando una familia. Tuve a mi hija a los 25 y, simplemente, no habría tenido ese espacio en mi vida".

Así pues, ambos parecen haber encontrado el proyecto perfecto para colaborar en el cine y regalar una bonita cinta sobre la vejez y los cuidados paliativos. Una película que llegará a Netflix como un regalo de Navidad, donde la sinergia madre-hijo será visible de principio a fin.