Tras el drástico cambio físico de Christopher Schwarzenegger, ahora todos lo comparan con su hermano ilegítimo Joseph Baena

En los últimos meses, el menor de los hijos de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, Christopher, ha estado en el foco mediático debido a su espectacular transformación física, pero la última conversación en redes al respecto ha sido por su parecido con uno de sus hermanos.

Lo que comenzó con comentarios de fans sorprendidos por el físico de Chris es ahora un recordatorio de una de las historias familiares más polémicas.

La foto sin camiseta de Christopher Schwarzenegger | Instagram Katherine Schwarzenegger

Ese hermano (medio hermano más bien) al que en redes lo comparan con Christopher no es otro que Joseph Baena, el hijo que Arnold tuvo con su antigua empleada doméstica mientras aún estaba casado, y con quien ninguno de los Schwarzenegger de su primer matrimonio mantiene relación.

Joseph, que nació tan solo 5 días después que Christopher en 1997, fue presentado al mundo como "hijo de" en 2011, cuando Arnold admitió públicamente su paternidad tras años de especulación. Además, esto supuso el fin del matrimonio entre Schwarzenegger y Maria Shriver, después de 25 años juntos.

Arnold Schwarzenegger con su hijo Joseph Baena en la premiere de su serie Fuber 2 | Reuters

A pesar de eso, Joseph, quiso alejarse del ruido mediático y decidió no adoptar el apellido de su famoso padre, vivir con discreción y abrirse su camino por sus propios méritos.

Además, Baena heredó la pasión por el físico imponente de su padre y desde joven se volcó en el culturismo y en el fitness, trabajando duro para conseguir un cuerpo musculado que muchos hoy comparan con el de Schwarzenegger en su época dorada y, ahora, con el de su hermano Christopher.