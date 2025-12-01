Ariana Grande se pronuncia tras regresar el debate sobre su cambio físico y pérdida de peso

Ariana Grande ha vivido bajo una lupa desde sus primeros años de fama, de manera que cualquier cambio en su apariencia, por mínimo que fuera, se convertía en tema de conversación.

Para Ariana, crecer y transformarse como cualquier persona normal ha sido un desafío, ya que cada fotografía, vídeo o aparición pública suele venir acompañada de comparaciones, juicios estéticos y opiniones no solicitadas sobre su cuerpo.

Esa vigilancia incesante ha desembocado en años de body-shaming (críticas hacia su cuerpo) y especulaciones sobre su salud, su peso o su estilo de vida.

Las críticas hacia su físico se han reavivado durante la promoción de Wicked Parte II, donde muchos usuarios en redes han retomado comparativas de fotos antiguas y actuales, especulando sobre su bajada de peso y su salud.

En respuesta, Grande ha publicado en sus historias de Instagram un vídeo junto a un mensaje: "Comparto esto del año pasado como un recordatorio cariñoso para todos".

En ese clip rescatado de una entrevista de diciembre de 2024, Grande habló con sinceridad sobre lo que significa crecer bajo la mirada pública desde la adolescencia.

"Llevo haciendo esto frente al público y he sido un espécimen en una placa de Petri desde que tenía 16 o 17 años", decía emocionada a Oui Oui Baguette, donde fue entrevistada junto a Cynthia Erivo.

"Así que lo he oído todo. He escuchado todas las versiones, de lo que me pasa. Y luego lo corriges, y está mal por diferentes razones", añadía.

"Es difícil protegerse de ese ruido y creo que es algo incómodo sin importar en qué escala lo experimentes", aseguraba.

La cantante señalaba que la normalización de ese cuestionamiento era "peligrosa para todas las partes involucradas", pero también declaró que había aprendido a "saber y confiar en que es preciosa": "Tengo mucha suerte de tener el sistema de apoyo que tengo".

A parte de Ariana, hay muchas otras celebridades, sobre todo mujeres, que tienen que lidiar con este tipo de acoso y críticas como Rumer Willis, Demi Lovato o Selena Gómez, entre muchas otras.