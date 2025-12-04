Quentin Tarantino sorprende al elegir la mejor película del siglo XXI: "Me atrapó y no me soltó"

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino eligió el filme Black Hawk Derribado, de Ridley Scott, como la mejor película del siglo XXI, al ordenar del uno al veinte sus películas favoritas en el podcast del novelista californiano Bret Easton Ellis.

"Mantiene la intensidad durante las 2 horas 45 minutos, o lo que dure, la volví a ver recientemente, mi corazón latió todo el tiempo de la película; me atrapó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La hazaña de dirección es más que extraordinaria", dijo Tarantino de acuerdo con el blog especializado World of Reel.

Black Hawk Derribado | Jerry Bruckheimer Films

El director, famoso por sus películas sangrientas, presentó una selección ecléctica, e incluso inesperada, de filmes con Toy Story 3, dirigida por Lee Unkrich, en el segundo lugar de su lista.

"Esos últimos cinco minutos me arrancaron el corazón, y ni siquiera intento describir el final, empiezo a llorar y me atraganto… Es simplemente extraordinaria. Es casi una película perfecta. Y ni siquiera hablamos de los grandes momentos de comedia, que no paran", mencionó sobre la película de juguetes de 2010.

Buzz Lightyear en 'Toy Story 3' | Pixar

Una de las reglas de la selección era elegir una película por director.

El tercer puesto se lo otorgó a Lost in Translation, de Sofia Coppola; el cuarto a Dunkerque, de Christopher Nolan; y el quinto a Pozos de ambición, de Paul Thomas Anderson.

El resto de la lista la ocupan Zodiac, de David Fincher, en el número 6; seguido de Imparable, de Tony Scott; Mad Max: Fury Road, de George Miller, en el octavo lugar; Zombies Party, de Edgar Wright en el noveno y en el décimo Midnight in Paris de Woody Allen.

Tarantino previamente había revelado su selección del puesto once al veinte en el que se incluían directores como Steven Spielberg, con West Side Story en el 20; Jackass: The Movie, de Jeff Tremaine, en el trece o School of Rock, de Richard Linklater, en el catorce.