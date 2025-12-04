Este actor de Solo en Casa asegura que no asistirá a las celebraciones por el 35 aniversario de la película

Este 2025 se cumplen 35 años del estreno de Solo en Casa, la película que se convirtió en un clásico imprescindible de la Navidad.

Con motivo del aniversario, se han organizado eventos conmemorativos, encuentros con parte del reparto, proyecciones especiales y actos dedicados a repasar y comentar la historia y el impacto cultural de la cinta.

Entre las caras más esperadas estará Macaulay Culkin, el icónico niño Kevin McCallister, pero faltará el veterano Daniel Stern, recordado por su papel en la película como el joven de los ladrones.

Maculay Culkin y Daniel Stern en Solo en Casa en 1990 | Gtres

Stern ha anunciado que no estará presente en los eventos programados para celebrar el aniversario de la película y el porqué ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

"No salgo de mi granja", confesaba el actor de 68 años a People. "No es por ofender a la película. Solo... una llamada, una videollamada, y me apunto. Pero... soy un poco hogareño".

Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern en Solo en Casa 2 | Cordon Press

Recordando el éxito de la película, el actor explicaba: "Sabía que era una joya cinematográfica. John Hughes escribió el guion más divertido que he leído. Me reí a carcajadas leyéndolo".

"Era divertidísimo, pero también conmovedor, y ya sabes: el niño y el vecino lo salvan, y él y su madre se reencuentran... Fue muy emotivo", añadía Daniel.

Daniel Stern | Cordon Press

Además de su rol como el torpe pero entrañable ladrón Marv en Solo en Casa, Stern destacó en comedias como City Slickers y su secuela, así como narrando la serie The Wonder Years.

Después de años alejado del mundo del entretenimiento, el actor disfruta de privacidad y tranquilidad en la costa central de California.