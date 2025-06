Nicole Kidman, pillada con su pelo rizado natural tras los problemas que tuvo con su peluca: Una melena casi afro

Nicole Kidman ha aparecido en Londres luciendo sus rizos al naturaly un cabello que evoca directamente al look con el que se dio a conocer a finales de los años 80.

En aquella época, su melena, muy rizada, fue su sello de identidad en películas como Days of Thunder, y la imagen con la que llegó a Hollywood.

Sin embargo, durante décadas, la estrella de Eyes Wide Shut se ha decantado por aclarar su cabello y dejarlo liso u ondulado. Además, suele usar pelucas tanto en películas como en eventos públicos.

Nicole, volvía al Hotel Nobu de una cena, cuando fue vista en un coche con gafas de sol, una blusa de lunares, y lo más sorprendente: una voluminosa cabellera de rizos poco definidos. Un look poco propio de la actriz en la actualidad que no ha dejado indiferente a nadie ya que siempre suele lleva un look capilar muy cuidado.

"¿Por qué me lo alisé? Me encantaba mi pelo ahí. Ese es mi pelo natural", confesaba arrepentida a Allure.

"Para todas las niñas: abrazad el rizo. No sigáis mis pasos y no os aliséis el pelo", decía lanzando un consejo para las nuevas generaciones.

Nicole Kidman | Gtres

Su regreso a los rizos coinciden en parte con la viralización de unas fotos en la alfombra roja del Festival de Cannes en las que se podía ver la malla de su peluca. La intérprete recibía el premio Kering Women in Motion Awards por su papel en el avance de la mujer dentro del mundo cinematográfico.

A pesar del reconocimiento, esa noche Kidman también estuvo en el centro mediático por un error de colocación de su peluca, por el cual se podía ver su pelo natural en contraste con el postizo.

Después de su participación en Babygirl y Holland, la actriz protagonizará la adaptación de la novela Girls And Their Horses.