Nicole Kidman sorprende con el pelo más corto que nunca en la Met Gala y se atreve con el estilo bixie

La Met Gala 2025 ha dejado grandes momentos sobre la alfombra roja como el no encuentro entre Aimee Lou Wood y Walton Goggins, y que los actores de The White Lotus se evitaron durante el evento tras saber que han discutido después de la serie.

En esta ocasión el dress code de la Met Gala era Tailored For You, lo que quiere decir A tu medida. Y, una de las más destacadas de la noche fue Nicole Kidman quien impacto no tanto por su vestido sino por su pelo.

Y es que la actriz de Moulin Rouge apareció con el pelo corto. Concretamente se atrevió con el estilo bixie, una mezcla entre el pixie y el bob.

Nicole Kidman sorprende con el pelo corto en la Met Gala 2025 | Reuters

Así, podemos ver a Nicole con un mechón largo en el flequillo pero con la nuca mucho más corta y de un color más oscuro que la parte de arriba.

Lo que no queda claro es si Kidman se ha cortado de verdad la melena o se trata de una peluca, ya que sabemos que la australiana es la reina del pelucón.

Nicole Kidman, en la MET Gala 2025 | Gtres

En cuento a su vestido llevó un look de Balenciaga Couture, hecho a medida. Se trata de una inspiración de un diseño original de 1952 en palabra de honor con corsé y dos tiras con lazos en la parte de la cintura.

"Cuando hablé con Anna, me dijo que el tema de la alfombra roja era 'Tailored For You', y este vestido lo encarna. Desde las caderas hasta los lazos alrededor de la cintura y el corsé, Demna y su equipo han confeccionado este vestido a la perfección. La tela y el tul son divinos", dice la actriz a Vogue.