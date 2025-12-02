ESTRENO EL 9 DE ENERO
Tráiler de Gente que conocemos en vacaciones: la adaptación del libro viral que promete ser la película romántica del 2026
Gente que conocemos, el best seller de Emily Henry, ya tiene su adaptación al cine y el primer tráiler ha presentado a Poppy y Alex en todo su esplendor.
Netflix ha desvelado hoy el tráiler oficial de Gente que conocemos en vacaciones, la comedia romántica basada en la novela superventas de Emily Henry y dirigida por Brett Haley.
La película está protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth y se estrenará en Netflix a nivel global el próximo 9 de enero de 2026.
Poppy (Emily Bader), un espíritu libre, y Alex (Tom Blyth), amante de la rutina, han sido mejores amigos durante una década y pasan cada verano de vacaciones juntos a pesar de vivir en diferentes ciudades.
El delicado equilibrio de su amistad se pone a prueba cuando comienzan a cuestionarse lo que para todos los demás era obvio: ¿podrían ser realmente la pareja perfecta?
Completan el reparto Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil, Tommy Do, Lukas Gage, Alice Lee, Molly Shannon y Alan Ruck.
El guion de Gente que conocemos en vacaciones está escrito por Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo, y la producción corre a cargo de Wyck Godfrey, Marty Bowen, y Isaac Klausner, Laura Quicksilver, Ted Gidlow y Emily Henry son los productores ejecutivos de la película.
