ESTRENO EL 9 DE ENERO

Tráiler de Gente que conocemos en vacaciones: la adaptación del libro viral que promete ser la película romántica del 2026

Gente que conocemos, el best seller de Emily Henry, ya tiene su adaptación al cine y el primer tráiler ha presentado a Poppy y Alex en todo su esplendor.

Gente que conocemos en vacaciones

Netflix

Netflix ha desvelado hoy el tráiler oficial de Gente que conocemos en vacaciones, la comedia romántica basada en la novela superventas de Emily Henry y dirigida por Brett Haley.

La película está protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth y se estrenará en Netflix a nivel global el próximo 9 de enero de 2026.

Gente que conocemos en vacaciones
Gente que conocemos en vacaciones | Netflix

Poppy (Emily Bader), un espíritu libre, y Alex (Tom Blyth), amante de la rutina, han sido mejores amigos durante una década y pasan cada verano de vacaciones juntos a pesar de vivir en diferentes ciudades.

El delicado equilibrio de su amistad se pone a prueba cuando comienzan a cuestionarse lo que para todos los demás era obvio: ¿podrían ser realmente la pareja perfecta?

Gente que conocemos en vacaciones
Gente que conocemos en vacaciones | Netflix

Completan el reparto Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil, Tommy Do, Lukas Gage, Alice Lee, Molly Shannon y Alan Ruck.

El guion de Gente que conocemos en vacaciones está escrito por Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo, y la producción corre a cargo de Wyck Godfrey, Marty Bowen, y Isaac Klausner, Laura Quicksilver, Ted Gidlow y Emily Henry son los productores ejecutivos de la película.

