La mujer de Bruce Willis, contundente ante las críticas por no vivir ya con el actor: "Fue la mejor decisión"

La mujer de Bruce Willis, Emma Heming, ha sido muy criticada cuando explicó que su marido vivía en una segunda casa debido a los cuidados especiales que necesitaba por su diagnóstico de demenciafrontotemporal.

Emma respondió a los comentarios negativos con un vídeo publicado en Instagram argumentando que "las personas con una opinión se apresuran a juzgar al cuidador".

La modelo y actriz ha explicado el porqué de la decisión en Good Morning America, afirmando contundentemente: "Fue la decisión más segura y mejor, no solo para Bruce, sino también para nuestras dos hijas pequeñas... Y, ya sabes, realmente no está en debate".

"Los cuidadores son muy juzgados, y esto demuestra que a veces las personas solo tienen una opinión en lugar de vivir realmente la experiencia", decía reiterándose en su anterior respuesta a las críticas.

"Diría que la demencia se manifiesta de forma diferente en cada hogar. Por lo tanto, debe hacer lo que sea mejor para su familia y lo que garantice la seguridad de su ser querido, así como la de sus hijos pequeños", añadía Emma.

"No soy una fracasada porque necesite ayuda. Está bien que levante la mano. No me había dado cuenta", admitía contando que tomó como una "llamada de atención" el consejo de un neurólogo que le advirtió de que el desgaste de los cuidadores se equipara al de los enfermos.

En el especial de ABC Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey, Heming ha detallado cómo la vivienda de un solo nivel, que se encuentra cerca del hogar familiar, está equipada con unequipo de cuidados las 24 horas del día.

Bruce Willis con su hija pequeña, Evelyn | Instagram Demi Moore

Además, la exesposa de Bruce, Demi Moore, también ha expresado su apoyo hacia Emma.

Emma Heming defiende este cambio en su vida familiar, asegurando la seguridad de Bruce y la estabilidad emocional de sus hijas, y lanzando un mensaje claro: las decisiones tomadas por amor y responsabilidad no deben de estar sujetas al juicio público.