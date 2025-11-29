Ben Affleck vuelve a casa por Acción de Gracias junto a Jennifer Garner y sus hijos: "Siempre es bienvenido"

Ben Affleck y Jennifer Garner han vuelto a demostrar que mantienen una relación ejemplar a pesar de haber separado sus caminos hace ya una década cuando se divorciaron.

No obstante, son muchas las ocasiones en las que ambos se han apoyado aunque hayan rehecho durante estos años sus vidas amorosas, aunque con desigual suerte, pues el actor se divorció de Jennifer Lopez en 2024 y la actriz disfruta de su relación con John Miller.

Jennifer Garner y Ben Affleck | Cordon Press

Es por ello que este 2025, la expareja de Hollywood se ha reunido nuevamente para celebrar el Día de Acción de Gracias junto a sus tres hijos —Violet, Seraphina y Samuel— y la madre del actor en la residencia de Garner en Los Ángeles.

La intérprete no ha querido dejar solo a su exmarido, consolidando así una tradición que ya se repite desde hace varios años, como se comprobó en 2024.

Ben Affleck y Jennifer Garner | Cordon Press

Una fuente cercana a Garner señaló a PEOPLE que "Jennifer lo hace muy especial. Es una gran chef. Además, le encanta reunir a toda su familia. Ben siempre es bienvenido en su casa".

"Se llevan bien y realmente se apoyan mutuamente", comentó la fuente, añadiendo que "Ben está bien y se mantiene concentrado en el trabajo, su salud y sus hijos".

"Jen es su mayor apoyo. Les llevó años llegar a este punto, pero Jen nunca se dio por vencida", ha asegurado. "Y ahora todo es amigable y se centra en los niños".

Aunque cada uno ha seguido con su vida, Affleck y Garner continúan siendo un ejemplo de cómo una separación no impide mantener el respeto y la unidad familiar.