Hugh Grant reconoce que "solo quería ser famoso y ganar mucho dinero": "Siempre he odiado la actuación"

Hugh Grant tiene una carrera con un inmenso recorrido y numerosos éxitos como Notting Hill o Cuatro bodas y un funeral, que lo han consolidado como uno de los actores más reconocidos de Hollywood.

Para los artistas del séptimo arte, y en general, la pasión por lo que hacen suele ser uno de los pilares fundamentales para que su trabajo funcione; sin embargo, Grant hizo una confesiónsorprendente entorno a esto.

Según contaba Justice Smith, su compañero de reparto en Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones durante una entrevista en el podcast What Are We Even Doing?, le encantó trabajar con Hugh, pero hubo algo que le extrañó.

"Cuando trabajé con él, le pregunté: 'Hugh, ¿todavía te gusta lo que haces?'", explicaba el actor. "Y él simplemente me respondió: 'No'. Dijo: 'Nunca me ha gustado'. Me respondió: 'Solo quería ser famoso y ganar mucho dinero'. Y yo le pregunté: '¿En serio?'. Dijo: 'Sí'".

"Y me dijo: 'Siempre he odiado la actuación'. Y yo pensé: 'Ay'. Pero lo dijo con muchísima sinceridad", contaba Smith aún sorprendido.

En ese momento Justice llegó a pensar que podría tratarse de una forma de hablar propia del humor inglés que él no estaba entendiendo y preguntó a su coprotagonista de la cinta, la actriz británica Rosamund Pike.

"Ella me respondió: 'No, estoy bastante segura de que solo es británico'. Le pregunté: '¿Estás segura?'. Creo que fue porque se me quedó grabado. Pensé: 'Oh, supongo que puedes ser muy buen actor y solo querer hacerlo por la fama y el dinero'", continuaba.

"Esto es lo que pienso de Hugh", decía por su parte el conductor del programa Kyle MacLachlan. "Conozco a Hugh desde hace mucho tiempo, y siempre dice lo mismo. Creo que lo que le resulta tan difícil es que es muy perfeccionista y se lo toma muy en serio", explicaba.

"Es como todo, él quiere que sea perfecto. Creo que tiene problemas de control, pero siento que es la tortura de esa experiencia en lugar de dejarlo todo ir y simplemente, ya sabes, hacer lo que hace. Pero tengo que creer que le gusta", ha añadido Kyle.

"Ojalá estuviera bromeando, pero también porque el humor británico es tan seco y a veces difícil de comprender, que tampoco lo sé porque era tan sincero", le respondía Smith.

"Luego lo observo... hace su trabajo, se esfuerza mucho en lo que hace. Estábamos trabajando juntos en una comedia tonta, y se notaba que le importaba mucho", aseguraba el actor.