El duro relato de la actriz Judi Dench donde revela que "no puede ver": "No puedo reconocer a nadie"

Judi Dench debutó en la televisión a finales de los años 50 y, desde entonces, su carrera ha estado marcada por películas memorables que han pasado a la historia del cine. Aunque si hay un papel por el que siempre será recordada ese es el de M en la franquicia James Bond; apareciendo por primera vez en la saga en 1995 con Goldeneye hasta su despedida con Skyfall en 2012.

En ese mismo año, Dench reveló que le habían diagnosticado degeneración macular. Esta afección provoca visión borrosa y suele relacionarse con la edad. Ahora, a los 90 años, la actriz ha compartido una triste actualización sobre su estado de salud.

Judi Dench | Getty Images

Durante una reciente entrevista, confirmó que "ya no podía ver"; concretando acto seguido su día a día: "No puedo ver la televisión. No puedo ver para leer". De igual modo, ha explicado que "ya no puede reconocer a nadie".

A su lado estaba Sir. Ian McKellen, con quien comparte una bella amistad después de trabajar en la obra de teatro Macbeth (su experiencia compartida en cines con Cats, mejor para olvidar). Dench se dirige a McKellen para decirle que solo podía ver su "contorno"; aunque le fue fácil reconocerlo porque "le conoce muy bien con su bufanda de Macbeth".

Aún así, no ha perdido el sentido del humor. Y es que cuando el eterno Gandalf le pregunta sobre si "se acerca a desconocidos para decirles que se alegra de volver a verlos", ella ríe mientras contesta con un "sí, a veces".

Durante la entrevista, ambos parecen haberlo pasado en grande, probando sombreros y protagonizando sketches de comedia. Porque, si algo ha dejado claro Judi Dench es que su condición ocular no va a cambiar esa enorme personalidad que le ha llevado a ser una de las actrices más queridas de Hollywood.