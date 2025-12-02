SUFRÍA SÍNDROME DE CUSHING
Amy Schumer se sincera sobre su cambio físico tras perder 23 kilos: "No lo hice por verme bien, lo hice por sobrevivir"
Amy Schumer ha atravesado un drástico cambio físico, habiendo perdido 23 kilos en los últimos meses. Ahora, la actriz ha se ha sincerado sobre cómo fue este proceso y qué le motivó a hacerlo.
Amy Schumer se ha ganado a pulso su puesto como una de las mejores humoristas de la televisión estadounidense. Guionista, actriz, productora, directora... Su dilatada carrera la llevó a presentar los Oscar en 2022 y su trayectoria sigue sumando éxitos hasta la fecha.
Sin embargo, tal y como ha revelado en su perfil de Instagram, Schumer sufría el síndrome de Cushing. Esta afección produce un exceso de cortisol, comúnmente conocida como la hormona del estrés, y entre sus síntomas destaca el aumento de peso o la hipertensión arterial.
La actriz lleva meses luciendo un notable cambio físico. Y es que ha perdido 23 kilos recientemente, habiendo renovado por completo su imagen. Una transformación que ha querido aclarar en redes sociales.
En un vídeo grabado por Gene, su hijo de 6 años, la humorista ha escrito que "no he perdido 14 kilos, sino 23". Asimismo, ha aclarado que "no lo he hecho para verme bien, lo que me parece divertido y temporal".
"Lo hice para sobrevivir a una enfermedad que te hace tener la cara muy hinchada", continúa mientras hace referencia a la afección en cuestión: "Puede matarte, pero internet la pilló y la enfermedad ha desaparecido".
"Siento cualquier emoción que os esté despertando que yo haya perdido tanto peso", escribe. "Me he hecho cirugía plástica y tomo Mounjaro", comenta sobre el medicamento que toma para la bajada de peso: "Lo siento por todos aquellos a los que haya decepcionado. No siento dolor y puedo jugar al pilla-pilla con mi hijo".
La publicación ha despertado una ola de mensajes de apoyo, entre ellos el de la mismísima Madonna: "¿Por qué te disculpas por cuidarte? La gente siempre va a juzgar y tener sus opiniones. Haz lo que te haga feliz y sentirte sana".
"Cualquier cosa que nos pase a mí y a Chris no tiene nada que ver con mi pérdida de peso o con su autismo", concluye Schumer sobre el trastorno de su marido.
Así, la actriz ha puesto fin a todas las especulaciones sobre su cambio físico y lo ha hecho dejando claro que se encuentra perfectamente tanto por fuera como por dentro.
