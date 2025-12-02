Amy Schumer se sincera sobre su cambio físico tras perder 23 kilos: "No lo hice por verme bien, lo hice por sobrevivir"

Amy Schumer se ha ganado a pulso su puesto como una de las mejores humoristas de la televisión estadounidense. Guionista, actriz, productora, directora... Su dilatada carrera la llevó a presentar los Oscar en 2022 y su trayectoria sigue sumando éxitos hasta la fecha.

Sin embargo, tal y como ha revelado en su perfil de Instagram, Schumer sufría el síndrome de Cushing. Esta afección produce un exceso de cortisol, comúnmente conocida como la hormona del estrés, y entre sus síntomas destaca el aumento de peso o la hipertensión arterial.

Amy Schumer | Gtres

La actriz lleva meses luciendo un notable cambio físico. Y es que ha perdido 23 kilos recientemente, habiendo renovado por completo su imagen. Una transformación que ha querido aclarar en redes sociales.

En un vídeo grabado por Gene, su hijo de 6 años, la humorista ha escrito que "no he perdido 14 kilos, sino 23". Asimismo, ha aclarado que "no lo he hecho para verme bien, lo que me parece divertido y temporal".

"Lo hice para sobrevivir a una enfermedad que te hace tener la cara muy hinchada", continúa mientras hace referencia a la afección en cuestión: "Puede matarte, pero internet la pilló y la enfermedad ha desaparecido".

"Siento cualquier emoción que os esté despertando que yo haya perdido tanto peso", escribe. "Me he hecho cirugía plástica y tomo Mounjaro", comenta sobre el medicamento que toma para la bajada de peso: "Lo siento por todos aquellos a los que haya decepcionado. No siento dolor y puedo jugar al pilla-pilla con mi hijo".

La publicación ha despertado una ola de mensajes de apoyo, entre ellos el de la mismísima Madonna: "¿Por qué te disculpas por cuidarte? La gente siempre va a juzgar y tener sus opiniones. Haz lo que te haga feliz y sentirte sana".

"Cualquier cosa que nos pase a mí y a Chris no tiene nada que ver con mi pérdida de peso o con su autismo", concluye Schumer sobre el trastorno de su marido.

Así, la actriz ha puesto fin a todas las especulaciones sobre su cambio físico y lo ha hecho dejando claro que se encuentra perfectamente tanto por fuera como por dentro.