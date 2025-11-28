TRAS SU DIAGNÓSTICO EN 2022
La mujer de Bruce Willis explica cómo se "han adaptado" para celebrar la Navidad tras la enfermedad del actor: "Todavía hay alegría"
Bruce Willis fue diagnosticado de afasia y demencia frontotemporal en 2022; momento en el que se retiró de la actuación. Ahora, tres años después, su mujer Emma Heming Willis ha explicado cómo se han adaptado a su estado de salud durante estas fechas festivas.
Publicidad
Bruce Willis está considerado como uno de los héroes de acción por excelencia en la historia del cine. El actor nos ha regalado múltiples papeles memorables que muchos guardan con especial cariño: Desde su vena boxeadora en Pulp Fiction hasta el giro final de El sexto sentido.
Sin embargo, en 2022 fue diagnosticado de afasia y demencia frontotemporal. Poco después, su familia anunció su retirada de manera definitiva de la actuación. Han pasado tres años desde entonces y el deterioro en su salud ha sido considerable. Aunque, en todo momento, Willis ha estado acompañado de sus seres queridos.
Ahora, su mujer Emma Heming Willis ha explicado cómo han cambiado sus vidas desde entonces, concretamente cómo han reconvertido sus tradiciones navideñas tras el diagnóstico. "Es alegre", comenta antes de matizar que "simplemente es diferente".
"A Bruce le encantaba la Navidad y a nosotros nos encanta celebrarla con él", continúa: "Nos hemos adaptado a eso".
A pesar de las complicadas circunstancias, parece que el sentido del humor no ha desaparecido en la casa de los Willis. Y es que su propia mujer comenta que, aunque las fiestas pueden ser "muy difíciles", se encarga de "poner Jungla de cristal, porque es una película navideña". Una teoría que el propio Bruce desmintió en su día, dejando claro que John McClane no entra dentro de este subgénero (aunque todo el mundo piense lo contrario).
"Hay que aprender, adaptarse y crear nuevos recuerdos, retomar las mismas tradiciones que antes", continúa en sus declaraciones a People: "La vida continúa. Simplemente continúa". Y es que, como bien ha señalado, "la demencia es dura, pero aún hay alegría", concluyendo con un alegato: "Creo que es importante que no presentemos una imagen tan negativa de la demencia. Seguimos riendo. Todavía hay alegría".
Así pues, la familia del actor sigue peleando por disfrutar de buenos momentos con Bruce Willins, en especial en estas fechas tan señaladas. Unas declaraciones que, además, sirven de apoyo para todas aquellas personas que se encuentran en una situación similar.
Publicidad