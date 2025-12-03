Julia Roberts habla emocionada de sus hijos mellizos tras cumplir 21 años: "¡Qué rápido!"

Julia Robertsha estadoen los Premios Gotham 2025, acompañada por el director Luca Guadagnino junto al que ha trabajado en After the Hunt (Caza de Brujas) donde fueron unos de los premiados de la noche.

Además, la actriz habló con los medios allí presentes y le preguntaron sobre por el reciente cumpleaños de sus hijos mellizos, Phinnaeus y Hazel, quienes acaban de soplar 21 velas.

"Es increíble. Es asombroso", dijo la actriz emocionada a Entertainment Tonight sobre cómo ha sido ver cómo se hacen mayores: "Me refiero a ver a cualquier niño, pero particularmente a tus propios hijos verlos crecer y simplemente… escuchar su punto de vista del mundo y de las cosas".

Además, la actriz de Notting Hill quiso felicitar a sus hijos a través de un post de Instagram donde publicó una foto de cuando eran bebés junto al texto:

"Estos innovadores, transformadores de vida, ¡que expanden tu! ¡Una vez fueron 1 y ahora son 21! ¡Qué rápido! ¡Feliz cumpleaños, mi...!".

Julia Roberts está casada con el director de fotografía Daniel Moder con quien tiene 3 hijos, los mellizos Phinnaeus y Hazel y el pequeño de la casa, Henry, quien tiene 18 años.