Las imágenes de Bruce Willis paseando de la mano de un cuidador con las que se aprecia su estado de salud

Desde su retiro del cine en 2022 por una supuesta afasia que derivó en su diagnóstico actual de demencia frontotemporal, el actor Bruce Willis ha mantenido una vida muy reservada, alejada del ojo público.

Según explicó su esposa, Emma Heming, la enfermedad de Willis ha afectado severamente las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y la comprensión, pero que se encuentra en gran salud física.

Ahora, después de mucho tiempo sin haberlo visto en público, Bruce ha sido fotografiado dando un paseo de la mano de un cuidador disfrutando de la brisa marina y el sol de California, algo que ha resultado tranquilizador para sus seguidores.

Las imágenes, obtenidas por el Daily Mail, muestran al actor de 70 años andando de la mano de otro hombre por la zona costera de la ciudad. En algunas fotos, se lo ve apoyado en una baranda mientras conversa con su acompañante, proyectando serenidad y una sonrisa conmovedora.

La escena, sencilla pero significativa, refleja la nueva normalidad que enfrenta el actor y su entorno familiar, que ha hecho todo lo posible por adaptar su alrededor a las necesidades del intérprete.

Willis vive actualmente en una segunda residencia especialmente acondicionada para brindarle atención continua, aunque su esposa y sus hijas lo visitan con frecuencia.

Demi Moore, exesposa de Willis y madre de sus tres hijas mayores, también ha mostrado un apoyo constante.