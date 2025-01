La madre de Justin Baldoni recuerda lo bien que se llevaban en Jane The Virgin y habla de "mantener la integridad" frente al feud con Blake Lively

La guerra legal entre Justin Baldoni y su coprotagonista en It Ends With Us, Blake Lively, se está convirtiendo cada vez en una batalla cada vez más encarnizada, donde ambas partes pretenden salir victoriosas sea como sea.

El caso se encuentra en un punto álgido. El último movimiento de Baldoni junto con su equipo legal ha sido la publicación de un vídeo donde se puede ver a ambos actores bailando lentamente durante el rodaje de una escena de la película. El objetivo de sacar a la luz este vídeo ha sido el de desmentir las afirmaciones que ha realizado Lively sobre el acoso sexual que ha recibido por parte del actor. Ante esta jugada, Blake ha movido ficha y ha decidido, junto a su marido Ryan Reynolds, solicitar al juez que se decrete el secreto de sumario.

En medio de toda esta situación hostil, los familiares de Baldoni han decidido hablar públicamente, apoyando al actor en esta difícil situación. La primera en romper su silencio ha sido su mujer Emily, quien ha expresado a través de sus redes sociales su amor incondicional por su marido. Ahora, la madre del actor, Sharon Baldoni, ha decidido hablar también, lanzando un emotivo mensaje en el día del 41 cumpleaños de su hijo, demostrando que su familia está cerrando filas en torno al artista.

"Feliz cumpleaños, Justin. Recordando un momento maravilloso después del final de Jane The Virgin", ha escrito Sharon en el post de Instagram, donde ha mostrado imágenes suyas con su hijo en el set de la serie.

"Fue un momento en el que la alegría y el amor impregnaron el set, donde nacieron amistades y familias, y la amabilidad y la integridad impregnaron los corazones de todos los actores y el equipo, donde la tristeza solo entró porque era la escena final de un viaje maravilloso y el comienzo del resto de nuestras vidas", recuerda emocionada.

Pero no solo ha recordado momentos bonitos sobre el rodaje de la serie que protagonizó Baldoni en 2019, sino que también comenta que "la vida tiene sus momentos y también sus sorpresas. Si mantienes tu integridad a pesar de todo, la justicia y la verdad brillarán hoy y en la eternidad". Finaliza el mensaje con palabras de amor hacia su hijo: "¡Te amo más de lo que jamás sabrás! ¡Feliz cumpleaños, mi hermoso niño! Que Dios continúe bendiciéndote en la verdad".

A pesar de la cruda situación en la que se está viendo sumergido el actor, su familia sigue presente, apoyando cada paso que da en esta batalla legal que tanto está manchando la reputación de ambas partes. Tocará esperar a ver cómo se sigue desarrollando el caso que sigue acaparando la atención mediática.