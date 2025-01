TRAS SUS RESPECTIVAS DEMANDAS

Justin Baldoni publica un vídeo sin editar con Blake Lively para demostrar que no la acosó en el rodaje de It Ends with Us

El equipo de Justin Baldoni ha publicado un vídeo del actor y director de It Ends with Us bailando con Blake Lively durante el rodaje de la película con el que quieren desmentir las afirmaciones de la actriz de acoso sexual.