TRAS EL VÍDEO DE IT ENDS WITH US

Blake Lively y Ryan Reynolds piden secreto de sumario para frenar al abogado de Baldoni al que acusan de "comportamiento inapropiado"

Blake Lively y Ryan Reynolds han mandado una carta al juez acusando al abogado de Justin Baldoni de "conducta inapropiada" y pedir "secreto de sumario".