La mujer de Justin Baldoni rompe su silencio en medio de la batalla legal con Blake Lively

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni está siendo un continuo tira y afloja con publicaciones de imágenes que probarían que el actor no abusó de su compañera, aunque ella haya asegurado que es una manipulación. Tras ello, la protagonista de It Ends With Us y Ryan Reynolds han pedido el secreto de sumario.

En medio de esta disputa, ambos están contando con el apoyo de sus familias y Baldoni ha recibido un cariñoso gesto por parte de su mujer, la también actriz Emily Baldoni, que se ha pronunciado por primera vez desde que estallara el caso.

Ambos se casaron en el año 2013 y tienen 2 hijos. Una niña llamada Maiya Grace, que nace en junio de 2015, y un niño llamado Maxwell Roland-Samuel que nace en octubre de 2017.

Así, por el 41 cumpleaños del actor el pasado 24 de enero, Emily le ha felicitado en Instagram, escribiendo junto a una foto familiar: "Feliz cumpleaños, mi amor. Celebro el hombre, marido y padre que eres. Te elegiría una y otra vez". Esta publicación es la primera que hacer en un año la intérprete.

Mientras, el conflicto de su marido con Lively sigue añadiendo capítulos con declaraciones y publicaciones polémicas. Recientemente salió a la luz que su propio abogado le acusó de robar a un guionista enfermo la trama de su película A dos metros de ti.

Queda claro que esta no será la última controversia en la que se verán envueltos algunos de los actores de It Ends With Us.