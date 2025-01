IT ENDS WITH US

Blake Lively tacha de "manipulador" a Justin Baldoni por el vídeo de ellos bailando y asegura que "corrobora" su denuncia

Blake Lively ha emitido un comunicado después de que Justin Baldoni haya publicado un vídeo sin editar de una escena de ellos bailando en It Ends with Us con el que quiere demostrar que no acosó de ella.