La madre de Chris Rock no perdona a Will Smith: "Nos abofeteó a todos"

El incidente ocurrido en la pasada gala de los Oscar, el 27 de marzo, en la que Will Smith agredió a Chris Rock tras un chiste del presentador sobre su mujer, Jada Pinkett, sigue levantando ampollas.

Tras un mes de silencio por parte de Will Smith, se le pudo ver recientemente llegando al aeropuerto de Mumbai, en la India. Una sorpresa para sus fans, ya que el actor ha querido mantener un perfil bajo desde lo ocurrido.

Quien también ha estado bastante ausente de la vida pública ha sido Chris Rock a quien lo hemos visto en contadas ocasiones. A los pocos días de la polémica reapareció en un stand-up donde aseguraba que "todavía estaba procesando" lo que había pasado. Pero que pasado un tiempo hablaría. Puedes ver todo lo que dijo en el vídeo de arriba de la noticia.

Ahora, la madre de Chris Rock ha sido la última en sumarse a las críticas hacia el actor de 'El método Williams'. En una entrevista al medio 'WIS', Rose Rock sentencia: "Cuando abofeteó a Chris nos abofeteó a todos. Me abofeteó de verdad". El hermano de Chris Rock ya se había pronunciado al respecto, incluso amenazando a Will Smith.

Rose Rock también interpeló al actor directamente sobre los motivos que le llevaron a comportarse así: "Viste a tu mujer mirándote de reojo, reaccionaste y le hiciste el día".

Su crítica se extiende a las disculpas que Will Smith ofreció a su hijo: "Me sienta mal que no se haya disculpado. Es cierto que le publicaron una nota donde decía 'Me disculpo con Chris Rock', pero cuando algo así sucede te acercas personalmente".

Dificultades en la carrera de Will Smith

Más allá de las críticas personales, lo cierto es que las consecuencias ya afectan a los proyectos que el actor tenía entre manos. 'Bad Boys 4' y 'Fast and Loose', dos películas que contaban con Will Smith, han quedado por un tiempo en 'standby'. Asimismo, National Geographic, que contaba con el actor para su serie documental 'Pole to Pole', ha decidido pausar el proyecto.

