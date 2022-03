La gala de los Oscar 2022 quedó eclipsada por el bofetón de Will Smith a Chris Rock. El humorista hizo una broma sobre el pelo rapado de Jada Pinkett que no sentó bien a la pareja de actores. Mientras los espectadores se echaron las manos a la cabeza, la hemeroteca ha surgido para poder explicar este desagradable altercado.

Y es que las tres estrellas se conocen desde hace casi 30 años cuando coincidieron por primera vez en 'El Prínicpe de Bel Air'. En la serie, Chris Rock protagonizó un episodio con Smith tras su éxito en Saturday Night Live. Mientras que Jada Pinkett comenzó su relación con el actor a la par, aunque sin presencia en la serie.

La amistad entre el trío creció hasta vivir su punto álgido entre los años 2005 y 2012, cuando Chris Rock y Jada Pinkett protagonizaron las películas de la saga 'Madagascar'. Los actores pusieron voz a los personajes principales.

Chris Rock y Jada Pinkett | Getty

Los rumores que apuntaron a una posible relación entre el cómico y la actriz crecieron tras el divorcio de este en 2016 y las confesiones de Jada sobre sus relaciones extramatrimoniales. Ya que la actriz ha hablado de forma abierta de alguna que otra relación que ha tenido fuera de su matrimonio con Will.

Sin embargo, años después de su última colaboración juntos, se hizo patente la tensión entre ellos cuando el humorista hizo unos comentarios durante su presentación de los Oscar de 2016 donde se burlaba de la pareja. La Academia fichó a Rock para conducir una gala que fue salpicada por la controversia #OscarsSoWhite. En esa edición llamó la atención que ninguna persona negra fuera nominada en las categorías interpretativas, por lo que muchas voces, entre ellas la de Jada Pinkett, trataron de boicotear la gala.

"Jada se ha vuelto loca. Jada ha dicho que no vendrá a la gala", comenzó en su monólogo. "Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. ¡No fui invitado!", comparó Chris Rock. Además, apuntó el nombre de Will Smith entre sus chistes al ironizar sobre su no candidatura a estos premios por su papel en 'La verdad duele': "Jada está loca porque su hombre, Will, no fue nominado. Lo entiendo. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por 'Wild Wild West'".

En ese momento, medios como E! News se hicieron eco del distanciamiento entre las dos partes tras estas palabras que no sentaron bien en el seno familiar. Entre medias, distintas rencillas han añadido argumentos de esta enemistad. En 2018, Will Smith publicó una imagen felicitando a su ex pareja Sheree Zampino, a lo que Chris respondió: "Wow. Tienes una esposa muy comprensiva".

A pesar de la agresión, Chris Rock no ha querido denunciar al actor tal y como informó a Variety la Policía de Los Ángeles. Por otro lado, la Academia ha condenado la violencia, y es que nunca debe tomar parte en la resolución de conflictos.

