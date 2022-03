El amor de una madre hacia sus hijos no se discute tal y como ha demostrado la de Will Smith. Hace pocas semanas los fans pudieron verles bailar y cantar juntos por el cumpleaños de la madre, en un vídeo que puedes ver arriba. Ahora, después de toda la controversia generada por las acciones de su hijo en los Oscar, Caroline Bright ha hablado por primera vez del bofetón que le dio a Chris Rock.

El programa Action News del canal 6abc ha entrevistado a la mujer de 85 años y a la hermana menor del recién oscarizado actor. En ella han repasado el ansiado galardón y lo mucho que ha trabajo para conseguirlo.

"Sé cómo trabaja, lo duro que trabaja. He estado esperando y esperando y esperando... Y cuando escuché el nombre, simplemente dije: '¡Sí!'", recordó Bright. "Estoy orgullosa de que él sea como es", añadió.

A su vez, Ellen Smith, señaló: "He tenido conversaciones con él, y de verdad que me rompió el corazón escuchar las cosas que dijo que tuvo que pasar para llegar donde está".

Respecto al tema que está en boca de todos, su hermana aseguró que "todo el mundo ha sido intimidado o acosado de alguna manera". A lo que añadió que entendía lo que pasó "perfectamente". Mientras tanto, su madre excusó al intérprete:

"Él es una persona muy sociable", dijo. "Esta es la primera vez que lo he visto explotar así. La primera vez en toda su vida", aseguró. Por su parte, Will Smith pidió disculpas de forma pública a los presentes durante su discurso en los Oscar y a Chris Rock en particular más tarde en su Instagram.

Sin embargo, hay otras personas como Jim Carrey que no han dudado en calificarle como "egoísta" y criticar una actitud que no debería haberse producido nunca. La Academia de Hollywood, a la que también descalificó el cómico, anunció que estudiaría el caso de Will Smith con posibles consecuencias.

