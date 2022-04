Will Smith reaparece de forma inesperada en la India desde el incidente de los Oscar

Will Smith reapareció públicamente por primera vez desde el incidente ocurrido en la anterior gala de los Oscar, y lo hace en la India. Esto sorprendió a muchas personas que se encontraban allí, que se hicieron fotos con el actor.

Smith llegó a Mumbai el sábado, donde fue recibido por un grupo de paparazzi que esperaban su llegada. El actor de 'El método Williams' incluso se tomó un momento para hacerse fotos con algunos fanáticos, incluido un guardia de seguridad del aeropuerto.

Algunos medios estadounidenses apuntan a que Will Smith habría viajado a la India para hacer un viaje espiritual. Incluso Hindustrian Times asegura que el actor se habría reunido con Sadhguru, un líder espiritual que al Smith sigue desde hace tiempo.

También sería una buena oportunidad para mantenerse alejado del ojo público, y mantener un perfil bajo en las redes sociales hasta que la situación vuelve a la normalidad.

Will Smith sufre las consecuencias de la bofetada

Desde que Will Smith agredió a Chris Rock en la pasada gala de los Premios Oscar, por un chiste que el cómico hizo sobre la alopecia de Jada Pinkett, el actor está sufriendo las consecuencias.

No solo las que impuso la Academia, que le impiden acudir a los Oscar hasta dentro de 10 años, sino también personales y económicas:

'Bad Boys 4' y 'Fast and Loose', dos películas que contaban con Will Smith, han quedado por un tiempo en 'standby'. Asimismo, National Geographic, que contaba con el actor para su serie documental 'Pole to Pole', ha decidido pausar el proyecto.

La película de Netflix 'Bright' también ha sido cancelada después de que su director, David Ayer, abandonara el proyecto.

En cuanto a su situación sentimental, son muchos los rumores que hablan de crisis en el matrimonio con Jada Pinkett, que ya ha reiterado en varias ocasiones que no le pareció bien el comportamiento de Will, y ha tachado su reacción de "exagerada".

