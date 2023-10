Kristen Stewart comparte su historia más terrorífica: "Nadie puede convencerme de que no vi un fantasma"

No es la primera vez que Kristen Stewart habla sobre experiencias paranormales. La actriz sorprendió en 2019 en una entrevista al asegurar que hablaba con fantasmas, al igual que Vanessa Hudgens.

"Yo hablo con ellos. Si estoy haciendo una película en un pueblo pequeño y raro, o estoy es un apartamento extraño, siempre pienso: No, por favor, no. No puedo lidiar con esto. Por favor, a cualquiera menos a mí", confesó a Vanity Fair. "Nadie sabe lo que son los fantasmas, pero hay cierto tipo de energía a la que yo soy muy sensible. No sucede solo con los fantasma, también me ocurre con la gente", explicó.

Lo que no había contado hasta ahora era un episodio concreto con este tipo de sucesos. Y es más terrorífico que muchas escenas de películas, como las que te recomendamos para ver en streaming este Halloween.

Tal y como ha relatado en un avance del próximo episodio del podcast Exactly Right's Ghosted! By Roz Hernandez, en el que habla con CJ Romero, presentador de del programa Living for the Dead, la intérprete se alojó cuando tenía aproximadamente 15 años en un hotel de Canadá junto a su madre mientras rodaba una película de terror. Probablemente The Messengers por la edad que tenía.

Kristen Stewart en The Messengers | Sony Pictures

Al parecer, Stewart se percató de una botella de agua que se había caído, pensando inmediatamente en un gato que que la había tirado. No obstante, el gato estaba durmiendo a sus pies: "De repente sentí como si me empujaran las piernas hacia abajo. Porque tenía las rodillas levantadas".

La actriz insistió en que "realmente no estaba durmiendo" durante el encuentro, ya que tanto sus seres querido como otras personas no la creyeron. "Me dijeron que tal vez estaba soñando. Yo estaba como: Tío, ni siquiera estaba dormida aún".

"Entonces, de repente, me incorporé. Empiezo a abrir los ojos y cuando los abro, veo a una dama con atuendo colonial", recordó Stewart. "Había una señora vestida con ropa de hace siglos, con rasgos oscuros y rulos en el cabello, y como si se cerniera sobre mi cama, tan alta como la parte superior de las cortinas".

"No pude emitir ningún sonido durante mucho tiempo", lamentó la intérprete, asustada por lo sucedido. "Nadie puede convencerme de que no vi un fantasma", señaló tajantemente.

Este es un ejemplo más de la multitud de misterios que rodean a estrellas de Hollywood como el de Kevin Bacon, que recientemente revelaba el suyo propio cuando tuvo que destruir una propiedad recién adquirida por la amenaza del antiguo propietario sobre los fantasmas que la habitaban.