La actriz de 'High School Musical', Vanessa Hudgens ha asegurado que posee un sexto sentido que le permite comunicarse con el más allá, y que a lo largo de los años, ha tenido muchos encuentros con fantasmas.

Así lo reveló en una reciente entrevista en 'The Kelly Clarkson Show', donde insistió en que en ocasiones ve fantasmas.

El sexto sentido de Vanessa Hudgens

"He aceptado el hecho de que veo y escucho cosas" comenzó diciendo la actriz de 33 años.

Vanessa contó que tiene esta capacidad desde siempre, y aunque al principio no le gustaba demasiado, ahora lo considera un don: "Lo negué por un tiempo porque me daba miedo. Lo desconocido asusta. Pero recientemente dije: 'No, esto es un regalo y algo que tengo la capacidad de hacer, así que voy a apoyarme en eso'".

También recordó una de sus primeras experiencias paranormales, de cuando tan solo era una niña:

"Recuerdo cuando tenía 8 años, yo estaba preparándome para ir al colegio, y en mi cuarto había como, ¿Sabes esos platos que tiras de la cuerda? Es un juguete. Pues comencé a caminar y simplemente comenzó a ir a mi lado".

Investigaciones paranormales

Conforme Vanessa Hudgens ha ido madurando, se ha interesado cada vez más en los temas paranormales, hasta tal punto que recientemente ha realizado su "primera investigación paranormal real".

Su forma favorita para comunicarse con los fantasmas es su "caja de espíritus", una herramienta que dijo que la ayuda a "escanear frecuencias de radio muy rápido. Hay algo en la electricidad que crea que permite que los espíritus hablen a través de ella", explicó.

La puso a prueba en un cementerio por la noche, junto a una amiga. "Lo encendí y le dije 'Hola Sam, soy Vanessa, esta es Gigi'. No se me dio muy bien y entonces Gigi le preguntó 'Sam, ¿puedes repetir nuestros nombres?', y escuchamos a través de la máquina 'Vanessa'. Le pregunté si había algo que quisiese contarme y me dijo 'No', así que le di las gracias y bueno, tienes que decirles que se queden dónde están o podrían seguirte".

