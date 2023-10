10 películas para un Halloween terrorífico que puedes ver en streaming

Expediente Warren: The Conjuring

Empezamos con una elección fácil, una de las franquicias de terror más exitosas de las últimas décadas. Hablamos de Expediente Warren (o The Conjuring en inglés), que lleva nueve películas desde que comenzó su andadura en 2013, siendo la última en lanzarse La Monja II, actualmente en cines. La cinta inaugural, dirigida por James Wan, es sin duda la mejor de la franquicia, aunque Expediente Warren: El caso Enfield no se queda muy atrás. ¿La peor de todas? La llorona. Pero para los despistados que no sepan de qué va la vaina, hay que explicar que se basa en las historias reales de Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales, él demonólogo (sí, esta palabra existe) y ella médium, y en concreto la primera peli nos lleva a su visita a una casa de Rhode Island con una presencia maligna.

Dónde verla: HBO Max

Déjame salir

Cuando Jordan Peele se hizo conocido en programas de humor de la tele yanqui, nadie imaginaba que su nombre terminaría convirtiéndose en sinónimo de buen terror. Peele no solo nos ofrece sustos y miedito del bueno, sino que sus películas tienen un poso de crítica social y ha aportado una mirada negra muy interesante al género. Su primera incursión como director fue Déjame salir (Get out) con la que logró el Oscar a Mejor guion original, siendo uno de los proyectos más aplaudidos de Blumhouse Productions. Su premisa era tan sencilla como efectiva: un chico negro en una casa de unos blancos tan racistas como psicópatas. Después, Peele ha sacado otras dos cintas de terror también dignas de ver, Nosotros y Nope.

Dónde verla: Netflix, Amazon Prime Video y SkyShowtime

Bajo la sombra

Nos distanciamos de los blockbusters de Hollywood para hablar de Bajo la sombra, celebrado debut del director británico-iraní Babak Anvari, que sorprendió con una propuesta llena de sustos y tensión y con un contexto diferente al que solemos ver, pues aquí las protagonistas se encuentran en el Teherán islamista de los años ochenta. Una madre y una hija conviven en su casa con una presencia fantasmal que se lo hará pasar muy, muy mal (y a nosotros, los espectadores, también).

Dónde verla: Netflix

Babadook

Seguimos con otra ópera prima, esta de Jennifer Kent, y con otra madre en una casa espeluznante. En este caso, la historia sigue a Amelia (Essie Davis), una mujer viuda a cuyo hijo se le aparece en sueños un monstruo. Cuando encuentran el libro de Babadook, entienden que ese bicho es el que ve el niño en sueños y empiezan a pensar que, quizás, podría no estar solo en su mente. Ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Sitges, resulta una película terrorífica pero también refrescante, en el sentido de que estamos ante una propuesta que no tiene el sabor a refrito y recocinado que muchas otras del género que solo buscan hacer pasta en la taquilla. Esta resulta estimulante, pero no apta para muchos.

Dónde verla: Filmin

Pitch Black

El miedo no solo se puede pasar en nuestro mundanal planeta, también en el espacio exterior. Lo demuestra, por supuesto, la saga Alien, pero como esa recomendación es muy obvia, nos decantamos por otro gran ejemplo: Pitch Black. Esta cinta del año 2000 supuso el salto a la fama de Vin Diesel, gracias a su primer papel protagonista, un maleante llamado Riddick cuya visión se había modificado para poder ver en la oscuridad. Es una cualidad que le vendrá muy bien cuando su nave aterrice en un planeta a punto de vivir un gran eclipse. ¿Lo malo? Que durante ese tiempo sin luz, su faz de llena de unas criaturas bastante chungas.

Dónde verla: SkyShowtime

Hermana Muerte (y Verónica)

En España no nos podemos quejar de tener buenos referentes en esto del terror: Álex de la Iglesia, J.A. Bayona, Jaume Balagueró, Rodrigo Cortés o Paco Plaza han firmado grandes obras de género con sello propio. Este último acaba de estrenar Hermana Muerte, ampliación del universo de Verónica. En la primera cinta reelaboraba un suceso paranormal acontecido en el barrio madrileño de Vallecas, con una adolescente atormentada por elementos paranormales tras hacer la ouija, y en la nueva utiliza a una monja que vimos ahí para darle una historia completa. Aria Bedmar es la encargada de dar vida a Narcisa, una monja con poderes sobrenaturales que vive en un convento que nos pondrá los pelos como escarpias.

Dónde verla: Netflix

El retorno de las Brujas (y su secuela)

Halloween no es solo una fecha para cagarse de miedo, también lo es para dar rienda suelta a la nostalgia. Y en esto, según tu fecha de nacimiento, hay muchas opciones: la siempre infalible Pesadilla Antes de Navidad, Casper o la serie Pesadillas (que acaba de sacar una nueva versión en Disney+). Pero nosotros nos vamos a decantar por El retorno de las Brujas (también conocida por su título en inglés, Hocus Pocus), el divertidísimo clásico noventero con Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker en estado de gracia. Si no viste su segunda parte, lanzada el año pasado, es el momento de hacerlo.

Dónde verla: Disney+

Bienvenidos a Zombieland

Otra forma de tomarse el miedo con humor es con una de zombis. Y qué mejor manera que siguiendo los pasos de un nerd como Columbus (Jesse Eisenberg) y sus 47 reglas para sobrevivir en un loco viaje por Norteamérica al que se sumarán también Woody Harrelson, Emma Stone y Abigail Breslin. Sangre, humor gamberro y absurdo, toques de comedia romántica y, sobre todo, un guion muy entretenido convierten a Bienvenidos a Zombieland en una apuesta segura.

Dónde verla: Amazon Prime Video

Sleepy Hollow

¿Hemos nombrado Pesadilla antes de Navidad hace un momento? Bien, hablemos pues de Tim Burton. Es una fecha estupenda para disfrazarse de Miércoles y hacer el bailecito de Lady Gaga, pero también para volver a ver cintas como Beetlejuice, Sweeney Todd o Frankenweenie (no así El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares que era bastante rollete). Sin embargo, vamos a poner mayor atención en Sleepy Hollow, aquella peli que hizo en 1999 basándose en un relato de terror de Washington Irving. Johnny Depp interpretaba al agente Ichabod Crane, quien era enviado al pueblecito del título para investigar una serie de asesinatos y descubrirá que los lugareños creen que detrás de todo está la leyenda del jinete sin cabeza. Burton logró aquí aunar con maestría terror, humor y emotividad.

Dónde verla: SkyShowtime

Misery

Y cerramos la lista con un imprescindible de Halloween, el genio del terror, Stephen King. Aquí hemos tenido muchas dudas porque no son pocos los libros del autor de Maine que han saltado con éxito a la pantalla (El Resplandor, Carrie, La Niebla, It, Doctor Sueño...) y es difícil quedarse con uno. Pero vamos a optar por Misery. Kathy Bates encarnó magistralmente a la psicópata Annie Wilkes, quien rescata de un accidente de carretera a su escritor favorito, Paul Sheldon (James Caan), quien ha matado a su personaje más famoso, Misery, harto de escribir novelas románticas y buscando convertirse en un literato serio; por supuesto, a Annie no le parece bien que este señor no quiera resucitar al personaje. Bates se llevó el Oscar y el Globo de Oro por este papel y la cinta pasó a la historia como una de las mejores adaptaciones de King. Eso sí, podéis ver todas las pelis de sus libros que queráis, nunca es demasiado Stephen King si es Halloween.

Dónde verla: Amazon Prime Video y Filmin