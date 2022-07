El incómodo momento entre Taika Waititi y Natalie Portman tras proponerle aparecer en una peli de 'Star Wars': "Me olvidé"

El retorno de uno de los superhéroes más famosos de la franquicia de Marvel, ha vuelto a la gran pantalla con 'Thor: Love and Thunder', la cuarta entrega del Dios del Trueno. El pasado 8 de julio se estrenaba este nuevo filme dirigido por Taika Waititi que, sin duda, ha traído muchas sorpresas y aún está dejando momentos de lo más memorables.

Uno de ellos fue el protagonizado por el propio director y productor de esta nueva secuela, que también dirigió la anterior, 'Thor: Ragnarok', estrenada en 2017.

Taika Waititi, director de 'Thor:Love and Thunder' | Getty

El reparto de 'Love and Thunder' ha combinado rostros conocidos en estas películas, como la del propio Chris Hemsworth como Thor y el de Tessa Thompson como Valkiria, el de nuevas incorporaciones o pequeños cameos como el de Elsa Pataky, mujer de Hemsworth, y el de viejos conocidos que han acaparado todos los focos. Este es el caso de la actriz Natalie Portman que no solo vuelve siendo Jane Foster sino que lo hace como la nueva Diosa del Trueno.

Esa era la intención de Waititi, que el personaje de Jane volviera a pesar de haber desaparecido en 'Ragnarok'. La satisfacción de Waititi por Portman llevó al director a proponer a la actriz de 'El cisne negro' aparecer en su próximo proyecto de 'Star Wars', olvidando que Natalie ya había aparecido en las precuelas de La Guerra de las Galaxias firmada por George Lucas.

Durante una entrevista para la revista Rolling Stone, Waititi contó cómo fue esta conversación: "Natalie me dijo, ¿qué haces ahora?". Su respuesta fue que "estoy tratando de trabajar en algo de Star Wars. ¿Alguna vez has querido estar en una película de Star Wars?". Sin recordar los papeles que ya había interpretado Natalie, la actriz contestó al productor: "Ya he estado en películas de Star Wars". "Me olvidé", reconoció entre risas el director.

Natalie Portman y Taika Waititi | Getty

Natalie Portman interpretó a Padmé Amidala en 'Star Wars', la reina adolescente del planeta Naboo, apareciendo en 'Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma' (1999), 'Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones' (2002), 'Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith' (2005).

En cuanto a este nuevo proyecto del mundo galáctico que tiene en mente el cineasta, anunciado en 2020, se sabe que quiere una nueva saga que no tenga relación ni conexiones de personajes e historias con las películas anteriores de la franquicia.

