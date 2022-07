¿A quién interpreta? El inesperado cameo de Elsa Pataky en 'Thor: Love and Thunder' del que no te diste cuenta

Este viernes 8 de julio llegaba a los cines 'Thor: Love and Thunder', la esperada película protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman y dirigida por Taika Waititi.

Tras todo lo ocurrido en Asgard era mucha la expectación que giraba en torno a la cuarta entrega de la saga del Dios del Trueno, y, la verdad, no era para menos.

Desde el desnudo integral del protagonista, pasando por las escenas postcréditos hasta qué es lo ocurre con Jane Foster (Natalie Portman), quien regresa al Universo Cinematográfico de Marvel como 'Mighty Thor' o la 'Poderosa Thor', son algunas de las sorpresas que nos ha regalado el nuevo film.

Esta también ha contado con la aparición de numerosos rostros conocidos como Russell Crowe o Cristian Bale, pero lo cierto es que son muchos los que, quizás por la emoción del momento, no se han dado cuenta del inesperado y sorprendente cameo de la cinta.

Y no, no hablamos de dos de los tres hijos de Hemsworth que, tal y como él mismo confesó en una entrevista a Kevin McCarthy y habrás podido comprobar si has visto la película, debutan en la nueva entrega.

Por su parte, Tristan, uno de los dos mellizos, encarna a una versión joven de Thor mientras que su primogénita India "interpreta el personaje de Love".

Pero no ha sido Sasha, el tercero de los pequeños, el que ha pasado desapercibido para muchos sino su mujer, Elsa Pataky. Así es, estás leyendo bien, la actriz tiene un pequeño papel en 'Thor: Love and Thunder'.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth | GTRES

[Alerta, SPOILERS, no sigas leyendo si aún no has pasado por la sala de cine] Es justo cuando Thor hace un repaso de todas las mujeres que han pasado por su vida, cuando recuerda la apasionada historia de amor que tuvo con una mujer lobo, a quien la española da vida en el film.

Lo cierto es que el guiño a su esposa en la vida real dura tan solo unos segundos por lo que si no tuviste los cinco sentidos activos es probable que se te haya podido pasar por alto.

