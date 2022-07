Christian Bale estuvo a punto de no participar en 'Thor: Love and Thunder' porque le daba miedo llevar tanga

Este jueves el hijo de Odín, interpretado por Chris Hemsworth, ha regresado a la gran pantalla con 'Thor: Love and Thunder' y no lo ha hecho solo. Christian Bale, quien dio vida a Batman en 'El caballero oscuro', ha sido el encargado del papel del villano.

Sin embargo, cuando le ofrecieron a Bale el papel de Gorr the God Butcher (Gorr el 'Carnicero de Dioses') no lo tuvo tan claro. Y el motivo estaba relacionado con su look más que por cuestiones interpretativas del personaje o de traicionar a DC para unirse a Marvel.

Según confesó el actor en una entrevista con EW, cometió el error de buscar en Google acerca del personaje. Y es que cuando echó un vistazo a los cómics vio algo que le hizo dudar de sus cualidades: "corre en tanga todo el tiempo", dijo al medio.

Christian Bale, Oscar al mejor actor de reparto | Agencias

La inseguridad de Christian Bale respecto al tanga

Christian Bale es un actor muy reconocido de Hollywood y una de las cosas en las que destaca es en la capacidad que tiene de transformar su cuerpo para abordar mejor un personaje. Así, lo hemos visto a lo largo de los años con diferentes musculaturas y peso.

Y es que cuando vio a Gorr no se encontraba en su mejor momento, pues, según él mismo: "Nadie quiere verme en tanga" y "realmente no puedes competir con Chris Hemsworth cuando se trata de ser musculoso".

La idea de llevar tanga le daba pavor y finalmente consiguió que Taika Waiti, el director a cargo de la película, prescindiera de él.

Christian Bale como Gorr | Disney

Un nuevo Gorr para 'Thor: Love and Thunder'

Según cuenta el actor, tras conversar con el director, llegaron a un nuevo Gorr. En vez de ser tan intimidante y musculoso, el 'Carnicero de Dioses' sería más bien "delgado", "sobrenatural" y "espeluznante".

Y es que en pantalla ha quedado espectacular y ha conseguido ser el villano más aterrador del UCM, tanto que algunas escenas han sido eliminadas por ser demasiado macabras. La cinta original tenía escenas de autoflagelación, pues cabe recordar que Gorr antes de dedicarse a asesinar dioses era un fiel orador.

Lo que está claro es que sea de bueno o de (casi) malo, Christian Bale es capaz de dar la talla en ambos lados y, finalmente, ha conquistado las dos grandes casas de la industria de los superhéroes.

