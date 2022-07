Así es el papel de India Rose, hija de Chris Hemsworth, en 'Thor: Love and Thunder', ¿existía el personaje?

La nueva película del Dios del Trueno, 'Thor: Love and Thunder', es uno de los mayores estrenos de Marvel y también de los títulos más esperados del año.

Chris Hemsworth vuelve como el 'vikingo espacial' en nueva nueva aventura que sirve a modo de secuela de 'Thor: Ragnarok' al estar bajo la dirección de Taika Waititi y traer de vuelta varios personajes que desarrollaron en la anterior, como Korg (al que interpreta el propio director) o Valkiria, el papel de Tessa Thompson.

La cinta está llena de sorpresas, humor y momentos centelleantes y de acción, como cabía esperar. Pero una de las revelaciones más curiosas ha tenido que ver con la propia hija del protagonista, India Rose Hemsworth.

Si aún no has visto 'Thor: Love and Thunder', te advertimos que a partir de aquí habrá algunos spoilers sobre la trama. ¡Huye!

Chris Hemsworth ya anunció orgulloso que dos de sus hijos con Elsa Pataky aparecerían en la película, uno de sus mellizos hace de sí mismo en una secuencia sobre su pasado y cómo ha crecido el Dios, pero poco se sabía del cameo de India.

Y es que resulta que queda lejos de un cameo, y la pequeña acaba siendo en realidad una de las piezas clave del film e incluso le da nombre, Love.

A quién interpreta India Rose en 'Thor'

La hija mayor de Chris da vida a Love, la hija de Gorr, el personaje de Christian Bale que tras su muerte jura matar a todos los dioses que dejan sufrir a sus súbditos. Pero al final de la película descubrimos que su papel es mucho más grande.

Después de que Gorr consiga llegar a Eternidad, y le conceda un poderoso deseo, decide traerla de vuelta aunque esté muriendo pues Jane y Thor le prometen que no estará sola.

Así, Chris Hemsworth acaba siendo "el tío Thor" de una pequeña rebelde y que ha regresado con unos espectaculares poderes, al ser ahora también hija de Eternidad. Así nos regalan varias escenas en el final donde Chris puede desplegar su química y dinámica con su hija en la vida real.

¿Existe el personaje de Love en Marvel?

Lo cierto es que la figura de Love se ha creado expresamente para 'Thor: Love and Thunder', y no existe como tal en los cómics de Marvel.

Gorr tiene un hijo en los cómics, pero el giro de Love siendo la nueva compañera de batallas de Thor y blandiendo la Stormbreaker es algo completamente nuevo.

Solo esperamos que esto sea el principio de una bonita amistad y una relación que podría dar mucho de sí en el MCU.

