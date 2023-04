Las impactantes fotos de Taylor Lautner en la bañera donde muestra su lado más juguetón

A punto está de cumplirse medio año desde que Taylor Lautner, el hombre lobo que logró enamorar a todo su séquito de fans interpretando a Jacob en la saga 'Crepúsculo', que próximamente se convertirá en serie, se diera el 'sí, quiero' con su novia Taylor Dome. Un año después de anunciar su compromiso, la pareja se casaba en una romántica e idílica bodega de California a las afueras de Paso Robles.

Sin embargo, ambos también sellaban recientemente su amor tatuándose juntos la fecha de su boda, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia. Y es que, el actor sorprendía a su mujer regalándole por su 26 cumpleaños una imborrable incorporación de tinta conjunta que se convirtió en "la mejor sorpresa que me han hecho".

Ahora, la estrella de 31 años ha dejado aparcado en un segundo plano su carácter romántico para dar paso a su lado más juguetón. Y es que, ha compartido un divertido trío de imágenes en la bañera donde vemos cómo se ha cubierto toda la cabeza con una corona de espuma.

"Pasé 45 minutos preparando este baño solo para sudar 5 minutos después de entrar", ha escrito junto a la publicación que ha desatado una infinidad de comentarios por parte de usuarios anónimos como de rostros conocidos.

Algunos de sus seguidores más ingeniosos han querido sacarle parecido con el mítico personaje de una serie animada que cautivó a millones de espectadores, 'Los Simpson': "Is this Marge Simpson's hair?", "Marge Simpson hair style" o "Marge in The Simpsons", han bromeado en referencia a su corona espumosa.