Taylor Lautner confiesa los problemas que sufrió con su físico por la presión de 'Crepúsculo': "Ese no era mi cuerpo"

'Crepúsculo' es una de la sagas que aunque pasen los años siempre se hablarán de ellas. Las películas protagonizadas por Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner, consiguieron enganchar a toda una generación. Convirtiendo así el universo creado por Stephenie Meyer en todo un fenómeno de la cultura popular.

Ahora, casi 15 años después del estreno de la primera de sus cintas, Lautner ha hablado sobre el trastorno de imagen por el que pasó después de interpretar a Jacob Black durante más de cuatro años.

Y es que el actor tuvo que ganar mucha musculatura en un tiempo récord para la grabación de 'Luna Nueva', la segunda de las entregas. De lo contrario, como puedes ver en el vídeo de arriba, el intérprete no podría haber continuado interpretando al icónico personaje en la saga.

Ha sido en 'The Squeeze', el nuevo podcast que comparte con su mujer, donde el actor por fin se ha sincerado: "Trabajé muy duro para mantener el físico musculado de mi personaje mientras filmaba todas las películas".

Él mismo ha confesado que después de terminar con la exitosa saga se enfrentó a lo que se conoce como dismorfia corporal: "Si puedes superar esa (experiencia) sin tener problemas de imagen corporal, te felicito. Pero para mí personalmente, sí (lo experimenté)", le confiesa a su mujer.

"Tuve mucha presión por tener un 'cuerpo increíble'. Tenía 16 años en la primera de las películas y al principio me fue sencillo mantener esos estándares siendo adolescente", explica. "El problema era que tenía que mantener ese físico a medida que yo crecía y la franquicia avanzaba", ha admitido.

En las primeras de las películas el actor pesaba al rededor de 63 kilos mientras que para la segunda entrega ya alcanzaba los 80. "Ese no era mi cuerpo natural. Tuve que trabajar muy duro para conseguirlo y muy muy duro solo para mantenerlo", revela.

Taylor Lautner en la saga 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

En 2012, cuando ya se estrenó la última de las películas de la saga, Lautner admite que dejó de ir al gimnasio: "Estaba harto de hacer múltiples entrenamientos al día". Como resultado el intérprete perdió gran parte de su masa muscular y muchos de sus fans comenzaron a hacer edits comparando su físico de antes con el de después de 'Crepúsculo'.

"Pensaba que me veía bien. Pero cuando vi que pusieron una foto mía sin camisera en Internet y al lado otra de la Saga Crepúsculo dije 'wow, ¿Realmente he dejado que todo esto pasara?' No pensaba que me veía tan mal'", explica el artista. Tantas comparaciones provocaron que Lautner sufriera una distorsión de su propia imagen durante más de una década: "Me molestó y me dolió mucho".

Después de todo lo ocurrido, el actor ha confesado que pudo salir de esa situación gracias a cuidar su salud mental: "Para que mi cuerpo estuviera físicamente saludable primero necesité que mi mente se recuperara". "Durante tanto tiempo, me dije a mí mismo: 'Si devuelvo mi cuerpo a donde quiero que esté, entonces seré feliz de nuevo'", explica.

Finalmente, Lautner ha querido mandar un mensaje claro a sus oyentes: "No encuentres la felicidad en cómo quieres que se vea tu cuerpo. No pienses que solo porque bajaste 10 kilos o ganaste músculo, te despertarás, te mirarás en el espejo y de repente serás feliz. Ahí no es donde deberías encontrar tu camino".