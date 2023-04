8 referencias de 'Los Simpson' a España: De San Fermín a Javier Bardem

'Los Simpson' nacían en el año 1987 desde entonces la serie animada protagonizada por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie han cautivado a millones de espectadores década tras década. Tanto es así que la ficción tiene hasta una fecha señalada en el calendario para celebrar su existencia, el Día Mundial de Los Simpson que se estableció el 19 de abril.

A lo largo de su historia la familia amarilla han hecho referencia a muchos países y culturas. España no podía faltar entre ellas, por ello, recogemos 8 momentos icónicos donde nuestro país estuvo representado en 'Los Simpson'

San Fermín

Las internacionales fiestas de Pamplona, San Fermín, también han hecho presencia en 'Los Simpson' aunque no fue dentro de una de las tramas de los episodios como tal. Uno de los momentos más memorables de la serie animada es su cabecera donde vemos a los distintos miembros de la familia correr desde distintos puntos de Springfield hasta reencontrarse en el sofá frente a la televisión. Pues en uno de sus 'couch gag' Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie corren uno de los encierros de los San Fermines vestidos con la ropa típica de estas fiestas taurinas.

Barcelona

Homer Simpson en Barcelona | Fox

En el 25x04 de 'Los Simpson', un episodio llamado 'YOLO', en español 'Solo se vive una vez', Homer conoce en persona a Eduardo, un amigo con el que se mandaba cartas de pequeño, quien llega a Springfield para que Homer cumpla sus sueños de infancia. Al final del capítulo podemos ver a Homer y Eduardo en Barcelona entrando en la Sagrada Familia.

Javier Bardem

Javier Bardem en 'Los Simpson' | Fox

Uno de los actores españoles más internacionales es Javier Bardem quien ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel del asesino Anton Chigurh en 'No es país para viejos'. Pues este personaje sale en el episodio 20x19 de 'Los Simpson' llamado 'Waverly Hills 9-0-2-1-D'Oh' ('Sensación de morir, ¡Jo!') donde intentará descubrir si 'Los Simpson' viven en la zona rica de la ciudad o fingen hacerlo para llevar a sus hijos a una escuela mejor.

Charo Baeza

Charo Baeza en 'Los Simpson' | Fox

La cantante, actriz y bailarina Charo Baeza es toda una personalidad en Estados Unidos donde todo el mundo la reconoce por su característico 'Cuchi cuchi'. Pues la murciana es uno de los pocos rostros españoles que ha tenido el honor de aparecer en la ficción, concretamente en el 13x13, 'The Old Man and the Key' ('El viejo y la llave').

Las Islas Canarias

'C.E.D'oh' (Presidente ejecutivo jo) es el 14x15 episodio de la serie donde Homer descubre que el Señor Burns tiene la central nuclear registrado con le nombre de un pájaro, concretamente un canario. Entonces Bart y Homer se cuelan en la central para librar al pájaro momento en el que le pequeño de la familia dice: "Y ahora, ¡vuela a las Islas Canarias!". El pájaro mira en un globo terráqueo dónde se encuentran las islas españolas y emprende su vuelo.

Guernica

El Guernica en 'Los Simpson' | Fox

El Guernica de Pablo Picasso es uno de los cuadros más importantes y reconocidos a nivel mundial del pintor malagueño y dentro de las múltiples veces que 'Los Simpson' hacen referencia al arte este cuadro aparece en uno de sus capítulos cuando en una oleada de robos que suceden en Springfield Otto, el conductor del autobús escolar, aparece por la calle con el Guernica que representa el bombardeo a este pueblo vasco en la Guerra Civil española.

Madrid

Madrid en 'Los Simpson' | Fox

'Los Simpson' hacen referencia a la capital de España, Madrid, en uno de los especiales de Halloween de la serie, 'Treehouse of Horror XXII'. En este episodio Homer asegura que ha escrito un libro llamado '20 grandes paseos por Madrid' donde el Palacio Real ocupa la portada.

La selección española

España, este 2022, en la final del Mundial de Qatar | neox

A lo largo de su historia 'Los Simpson' hacen en varias ocasiones referencia al futbol como ya pasó en el 25x16 'No tienes que vivir como un árbitro' donde la selección española se enfrentan a Brasil en la final del Mundial, aunque el equipo patrio no sale muy bien parado.